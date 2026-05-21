Trei exemple concrete din investigația Recorder despre împuternicirile din Poliția Română

Numele unor ofițeri de poliție de la vârful sistemului apar într-o investigație Recorder despre mecanismele administrative prin care Poliția Română este ținută sub control politic prin sistemul „împuternicirilor”.

Recorder descrie acest mecanism ca pe o ierarhie piramidală prin care Poliția Română este subordonată politic, șefii de inspectorate și servicii fiind numiți prin împuternicire. Deoarece pot fi schimbați în orice moment, acești conducători rămân complet dependenți de decizia politică a celor care i-au numit.

Carmen Dan, ministru de Interne din partea PSD în perioada 2017-2019, a recunoscut, într-o discuție cu jurnaliștii de la Recorder, existența acestor practici și admite că liderii politici din județe făceau presiuni constante pentru a-și impune favoriții la conducerea inspectoratelor.

Jurnaliștii oferă ca exemple trei cazuri concrete de șefi promovați fără concurs:

Nicolae Alexe: se afla la conducerea IPJ Olt în calitate de adjunct împuternicit în momentul tragediei de la Caracal din 2019. Lipsa unui concurs pe criterii de competență pentru această funcție de comandă a fost asociată direct cu gestionarea defectuoasă a cazului Alexandrei Măceșanu.

comisar-șef menținut la conducerea IPJ Vaslui pe perioade îndelungate prin utilizarea repetată a interimatului și a împuternicirilor succesive, ocolind astfel examenele oficiale de evaluare.

chestor promovat din teritoriu direct în structura centrală, ca adjunct al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), un traseu profesional care ilustrează modul în care funcțiile strategice de la vârf sunt securizate prin numiri directe.

Pe lângă aceste cazuri reprezentative, investigația Recorder aduce în atenție și alte nume grele din interiorul Ministerului Afacerilor Interne.

Ancheta publicată joi de Recorder arată cum fenomenul a continuat și sub mandatele miniștrilor liberali. Lucian Bode este indicat pentru numirea prin împuternicire a propriului fost șef de cabinet în fruntea Inspectoratului General pentru Imigrări.

De asemenea, actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, este menționat în documentar pentru utilizarea aceluiași mecanism la IPJ Constanța după tragedia de la 2 Mai, unde managementul a fost asigurat printr-o succesiune de șefi interimari, ocolind organizarea unor concursuri oficiale.

Sistemul a intrat în 2022 și în atenția DNA Cluj, care a deschis o anchetă extinsă la nivel național pe numele lui Mircea Rus, fostul șef al IPJ Cluj. Dosarul a fost însă preluat la București de șeful DNA, Marius Voineag, și ulterior clasat integral.

Amploarea acestei practici este descrisă de Cosmin Andreică, președintele Sindicatului „Europol”, care afirmă în documentar că împuternicirile repetate reprezintă „un atentat la siguranța națională” și o boală devenită cronică pentru sistem.