Cele trei momente de dinaintea prăbușirii avionului în India

BBC a realizat cronologia decolării avionului Air India cu 242 oameni la bord, care s-a prăbușit lângă aeroportul din orașul indian Ahmedabad, la câteva minute de la decolare.

Datele de zbor de la Flight Radar, consultate de BBC, arată că aeronava a atins o altitudine maximă de 190 de metri, în condițiile în care aeroportul este situat la o altitudine de 61 de metri.

Apoi, avionul a început să coboare cu o viteză verticală de 145 de metri pe minut, a adăugat portalul de monitorizare a zborurilor.

Initial ADS-B data from flight #AI171 shows that the aircraft reached a maximum barometric altitude of 625 feet (airport altitude is about 200 feet) and then it started to descend with an vertical speed of -475 feet per minute. pic.twitter.com/29szCqRcgR