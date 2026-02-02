Celebra frescă „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină va putea fi văzută în curând așa cum a pictat-o Michelangelo, anunță Vaticanul

„Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, o capodoperă a Renașterii aflată în Capela Sixtină a Vaticanului, care îl înfățișează pe Iisus la a Doua Venire, va avea parte de prima sa restaurare din ultimii 30 de ani, relatează Reuters.

Vaticanul a anunțat într-un comunicat de presă că experții vor lucra timp de trei luni pentru a îndepărta particulele acumulate de-a lungul deceniilor, care au estompat culorile operei.

„Noua intervenție… va permite îndepărtarea acestor depuneri și, în consecință, recuperarea calității cromatice și luministice dorite de Michelangelo”, se afirmă în comunicat.

Capela Sixtină, celebră ca locul conclavului secret în care cardinalii catolici din întreaga lume votează pentru alegerea noilor papi, este vizitată anual de milioane de oameni, ca parte a Muzeelor Vaticanului.

Capela va rămâne deschisă pe durata restaurării. Însă fresca propriu-zisă, care îl arată pe Iisus rostind judecata finală asupra umanității, va fi acoperită de schele.

Fresca „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină, FOTO: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia Images

Vizitatorii vor putea vedea, în schimb, o reproducere de înaltă definiție a operei, potrivit Vaticanului.

Capela adăpostește și multe alte fresce, inclusiv „Crearea lui Adam” de Michelangelo, de pe tavanul său. Acestea vor rămâne în continuare expuse.