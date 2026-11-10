Celebrul miliardar Michael Bloomberg s-a recăsătorit discret la 84 de ani

O nuntă atât de discretă încât a avut loc într-o zi de luni, acasă, cu doar 15 invitați. Aceasta a fost ceremonia cu care, după mai bine de un sfert de secol, fostul primar al New York-ului, omul de afaceri, miliardarul și filantropul Michael Bloomberg s-a căsătorit cu partenera sa, directoarea Diana Taylor, relatează El Pais.

Bloomberg, în vârstă de 84 de ani, și Taylor, în vârstă de 71 de ani, și-au sărbătorit căsătoria la domiciliul lor din Upper East Side, New York. Ei au anunțat vestea printr-un purtător de cuvânt.

„La douăzeci și șase de ani după ce norocul i-a adus împreună, Mike Bloomberg și Diana Taylor s-au căsătorit. Cuplul longeviv și-a schimbat jurămintele astăzi într-o ceremonie restrânsă și privată, la domiciliul lor din Upper East Side, la care au participat familia lor, inclusiv fiicele lor, Emma și Georgina”, a explicat purtătorul de cuvânt într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

„Drumurile lor s-au intersectat pentru prima dată când au stat unul lângă altul la o ședință a Comisiei Bugetare a Cetățenilor, în timp ce el candida pentru primărie”, a adăugat acesta. În aceeași seară, după prima întâlnire, s-au întâlnit din nou la un restaurant. Apoi a invitat-o ​​în oraș.

Bloomberg formează un cuplu cu partenera sa de când era unul dintre cei mai importanți politicieni din SUA

Prin urmare, cuplul este împreună de mai bine de 25 de ani, de când Bloomberg a fost ales în noiembrie 2001 pentru a guverna marea metropolă americană. Asta se întâmpla la doar câteva luni după atacurile din 11 septembrie, când campania părea să se încline spre adversarul său, Mark Green, însă miliardarul a câștigat în cele din urmă la o diferență de 3% din voturi.

Când a preluat funcția de primar, urmându-i lui Rudy Giuliani, Bloomberg era un bărbat divorțat, cu două fiice mici. Căsătorit cu Susan Brown din 1975 până în 1993, a fost tatăl Emmei, pe atunci în vârstă de 21 de ani, și al Georginei, în vârstă de 18 ani. Ambele au participat la nuntă.

Revista Forbes, marea rivală a agenției de știri financiare pe care Bloomberg a cofondat-o, estimează averea din prezent a acestuia la 94,9 miliarde de dolari. El este ultimul primar al New York-ului care nu a fost ales din partea Partidului Democrat. Întâi a fost ales ca republican, apoi a candidat ca independent.

Michael Bloomberg alături de soția sa Diana Taylor, FOTO: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Cine este Diana Taylor, partenera lui Michael Bloomberg de un sfert de secol

Taylor însăși a declarat într-un interviu acordat pentru Washington Post în 2020 că este „un fel de mamă vitregă, prietenă sau orice altceva, cred” pentru cele două fiice ale Bloomberg. De asemenea, a spus că a fost adesea prezentată drept „partenera” miliardarului, dar că ea însăși nu a definit relația lor.

„Nu am avut niciodată copii pentru că nu a existat niciodată cineva cu care să-mi doresc să-i am”, a mai declarat ea pentru cotidianul financiar. „Mă definesc, mai presus de toate, printr-o carieră de mare succes”, a subliniat ea.

Această carieră a condus-o să devină inspector al băncilor pentru statul New York între 2003 și 2007. Născută în Connecticut, a studiat la Dartmouth College și mai târziu la Universitatea Columbia, obținând o diplomă de master în sănătate publică și o alta în afaceri.

Deși relația cu Bloomberg a propulsat-o în atenția publicului, Taylor și-a construit o carieră de succes de zeci de ani. A ocupat funcția de vicepreședinte al unei companii energetice și al unei firme de capital de risc, precum și de secretar adjunct al fostului guvernator al New York-ului, George Pataki.

De asemenea, este o donatoare importantă și susținătoare a cauzelor de filantropie. Ea însăși a povestit în 2011 că republicanii i-au cerut să candideze pentru Senat.

„M-am gândit la asta, am vorbit cu mulți oameni despre asta”, a declarat ea pentru Observer la acea vreme, „dar mi-am dat seama că ceea ce mă atrăgea la această cursă era faptul că știam că o pot câștiga. Gândul că va trebui apoi să merg și să fac acea treabă părea mai puțin atrăgător.”