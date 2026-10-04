Celebrul roman care i-a lansat cariera lui Stephen King ajunge în streaming. Serialul poartă amprenta unui regizor aclamat

Fanii lui Stephen King vor putea vedea o nouă adaptare a romanului „Carrie”, prima carte publicată de celebrul scriitor american.

Povestea a fost transpusă într-un serial cu opt episoade, care va fi disponibil din 7 octombrie în Prime Video, platforma deținută de Amazon, scrie Collider.

Proiectul a fost realizat de Mike Flanagan, unul dintre cei mai apreciați creatori de producții horror din ultimii ani.

El mai colaborat cu King la adaptările pentru „Gerald’s Game”, „Doctor Sleep” și „The Life of Chuck”. Și scriitorul american supranumit „Regele groazei” este implicat în noua producție de la Amazon, fiind producătorul executiv al seriei limitate.

Flanagan a creat, de asemenea, seriile de groază care au avut ca inspirație cărți ale literaturii horror clasice „The Haunting of Hill House” și „The Haunting of Bly Manor”, ambele disponibile în România pe Netflix.

Mike Flanagan. Sursă foto: Allocca/Starpix / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cine joacă în „Carrie”

Romanul „Carrie”, publicat în 1974, , în care eroina, o adolescentă, descoperă că are puteri telekinetice după ce este terorizată de mama ei și agresată la școală, a mai fost ecranizat de două ori până acum.

Prima adaptare a fost regizată de Brian De Palma în 1976 și este considerată un clasic al genului horror. O a doua versiune a avut-o în 2013 pe Chloe Grace Moretz în rolul principal, însă nu a fost la fel de apreciată.

În serialul care urmează să apară pe Prime Video, rolul lui Carrie este interpretat de actrița canadiană Summer H. Howell, care a mai avut roluri în producții horror.

Din distribuție mai fac parte Samantha Sloyan, cunoscută pentru rolurile din „Hush”, „The Haunting of Hill House”, „Midnight Mass” și „The Fall of the House of Usher”, și Amber Midthunder, cunoscută pentru interpretarea din filmul „Prey”, o producție din universul „Predator”.

Primele reacții ale criticilor sunt aparent pozitive. Serialul are în prezent un scor de 85% pe platforma Rotten Tomatoes, unde este lăudată abordarea modernă a poveștii, dar și interpretarea actorilor.

Urmează o nouă serie inspirată de Stephen King

Lansarea serialului „Carrie” marchează și începutul colaborării dintre Mike Flanagan și Prime Video.

Cineastul lucrează în prezent pentru platforma de streaming la un alt proiect inspirat dintr-o operă a lui Stephen King: adaptarea seriei „The Dark Tower”.

Deși spune că este adaptarea visurilor sale, Flanagan a avertizat că fanii mai au de așteptat, procesul fiind unul extrem de lent și complicat din punct de vedere birocratic și logistic, potrivit ScreenRant.

Pentru că proiectul avansează cu pași mărunți, serialul nu are încă o dată de lansare și nici distribuția anunțată oficial.

Până atunci, pasionații producțiilor horror vor avea la dispoziție toate cele opt episoade ale serialului „Carrie”, care vor fi lansate miercuri, 7 octombrie 2026, pe Prime Video, în toată lumea.