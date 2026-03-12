Centrele de Endometrioză Medicover Cluj, Oradea și București – soluții moderne și abordare multidisciplinară

Endometrioza se află pe locul al doilea în topul celor mai frecvente afecțiuni ginecologice. Boală cronică, adesea invalidantă, endometrioza apare atunci când țesut similar mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, cel mai frecvent în cavitatea pelvină și abdominală. Aceste leziuni pot afecta ovarele, trompele uterine, vezica urinară sau intestinele și pot declanșa un proces inflamator intens, cu impact major asupra vieții de zi cu zi.

Pentru multe femei, primele semne sunt durerile menstruale intense. În timp însă, durerea poate deveni constantă, apărând și între cicluri, la contact sexual, la urinare sau la defecație. Calitatea vieții scade semnificativ, iar impactul nu este doar fizic, ci și emoțional, profesional și social.

Aproximativ 10% dintre femeile aflate la vârstă reproductivă sunt afectate de endometrioză. Dintre acestea, aproape 40% se confruntă cu infertilitate și dureri cronice, aproape jumătate raportează dificultăți în viața sexuală, iar 45% consideră că boala le-a influențat negativ cariera profesională.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne diagnosticul tardiv. În prezent, 60–70% dintre femei sunt diagnosticate greșit sau cu o întârziere medie de 7–10 ani, perioadă în care simptomele se agravează, iar suferința se accentuează.

La Medicover, endometrioza este abordată cu profesionalismul și complexitatea pe care această afecțiune le necesită. În centrele specializate din Cluj, Oradea și București, pacientele beneficiază de o îngrijire multidisciplinară, minim invazivă și personalizată, centrată pe nevoile reale ale fiecărei femei: controlul durerii, îmbunătățirea calității vieții și păstrarea fertilității.

Centrul de Endometrioză din cadrul Spitalului Medicover Cluj, în colaborare cu Spitalul Pelican Oradea, este al doilea centru din Europa afiliat la IFEMEndo – Institutul Franco-European Multidisciplinar de Endometrioză, după centrul din Bordeaux, coordonat de Prof. Dr. Horace Roman. Centrul reunește o echipă multidisciplinară de specialiști dedicați managementului integrat al acestei afecțiuni.

Coordonatorul proiectului, Prof. Dr. Horace Roman, este un expert recunoscut internațional în diagnosticul și tratamentul endometriozei, în special prin chirurgia ginecologică minim invazivă. Activitatea sa clinică, academică și științifică a contribuit semnificativ la dezvoltarea standardelor moderne de tratament și la îmbunătățirea calității vieții pacientelor.

„Să revin ca medic în Cluj-Napoca după mai bine de 30 de ani este o experiență plină de emoții. Sunt foarte bucuros de oportunitatea pe care o am să lucrez cu echipele de la clinica Medicover din Cluj și Pelican din Oradea, cu care am creat o echipă multidisciplinară în care aplicăm standardele și modul de management global al endometriozei pe care le oferim în clinica IFEM Endo din Bordeaux”, spune Prof. Dr. Horace Roman.

Centrul de Endometrioză Medicover București îmbină experiența medicală cu tehnologia modernă și cu o abordare adaptată fiecărei paciente.

Din echipa Centrului de Endometrioză IFEMEndo Medicover Cluj fac parte Prof. Dr. Horace Roman, Dr. Radu Tudor Motocu, Dr. Gabriel Lazăr, Dr. Mihai Mureșan, Dr. Irina Holt și Dr. Iuliana Iacoban. Din echipa medicală din Oradea fac parte Conf. Dr. Alin Bodog, Conf. Dr. Anca Huniadi și Dr. Remus Anton.

Dr. Ion Ionuț-Adrian, medic primar obstetrică-ginecologie și șef al Secției de Chirurgie Ginecologică din cadrul Spitalului Medicover Pipera, are peste 25 de ani de experiență și a efectuat mii de intervenții laparoscopice. În ultimul deceniu, o parte importantă a activității sale a fost dedicată diagnosticului și tratamentului chirurgical al endometriozei, într-un cadru multidisciplinar modern.

Din echipa Centrului de Endometrioză Medicover București mai fac parte: Dr. Traian Enache, Dr. Andreea Enache, Dr. Andreea Ionescu și Dr. Bogdan Șerban.

În cadrul Centrelor de Endometrioză Medicover, fiecare pacientă beneficiază de un plan de tratament personalizat, stabilit în urma unei evaluări complete. Managementul poate include tratament medicamentos, pentru controlul durerii și al evoluției bolii, precum și tratament chirurgical minim invaziv, atunci când este necesar.

Îngrijirea este asigurată de echipe multidisciplinare formate din ginecologi specializați în endometrioză, medici specialiști în chirurgie urologică și generală, radiologi cu expertiză în imagistica pelvină, medici ATI și anatomopatologi.

Endometrioza nu este o „durere normală”. Este o afecțiune care poate fi diagnosticată corect și tratată eficient atunci când este abordată într-un centru specializat. La Medicover, fiecare femeie primește nu doar tratament, ci și sprijin pe termen lung, într-un parcurs medical construit cu empatie, responsabilitate și expertiză.

