Centrul de Excelență în Chirurgie Colorectală, locul unde peste 95% din pacienți sunt tratați minim invaziv. Prof. dr. Cătălin Copăescu: „Rata complicațiilor este de până la 10 ori mai mică comparativ cu centre obișnuite”

Cancerul colorectal este o problemă majoră în România. Deși statisticile sunt îngrijorătoare, existând anual circa 13.000 de cazuri noi, speranța de viață crește exponențial atunci când diagnosticul este pus la timp. La Ponderas Academic Hospital, în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Colorectală, sunt operați anual între 150-250 de pacienți cu cancer colorectal sau cu leziuni preneoplazice, peste 95% fiind operați minim invaziv laparoscopic, robotic sau prin chirurgie microscopică transanală. Prof. dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgie Colorectală, directorul medical al Ponderas Academic Hospital, Dr. Victor Tomulescu, medic primar chirurgie generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Colorectală și dr. Alina Constantin, medic primar gastroenterolog, detaliază testele care ar trebui să intre în rutină pentru depistarea acestui tip de cancer, cele mai eficiente metode de tratament și cazuri grave tratate în unitatea medicală, în care tratamentele de ultimă generație au făcut diferența.

România nu are un program național de depistare precoce a cancerului colorectal ceea ce face ca majoritatea pacienților să ajungă la medic în stadii avansate. Protocoalele stricte, aparatura de ultimă oră, dar și pregătirea medicilor din Centrul de Excelență în Chirurgie Colorectală din Ponderas Academic Hospital, conduc la rezultate net superioare, comparabile cu cele din Occident chiar și în afecțiunile oncologice avansate. „Suntem un spital privat, dar cu toate acestea avem cel puțin un caz pe lună cu neoplasm colorectal avansat, cu complicații perforative, ocluzive sau hemoragice”, a mărturisit șef. lucr. dr. Victor Tomulescu, medic primar Chirurgie generală, cu competențe în Chirurgie oncologică, chirurgie robotică și laparoscopică. Medicul a operat recent un astfel de caz de urgență.

Dr. Victor Tomulescu este medic primar Chirurgie generală în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgie Colorectală

„Tumorile avansate nu sunt simplu de abordat. În cazul acestui tânăr, care a ajuns în spitalul nostru în regim de urgență, decizia chirurgicală a fost una luată extrem de eficient, în urgență, pentru excizia completă a formațiunii tumorale în limite oncologice, minim invaziv, pe cale laparoscopică– rezecție rectosigmoidiană fără anastomoză colorectală, din cauza abcesului (tehnica Hartman cu colostomă temporară). Această modalitate permite o reinserție socială rapidă și posibilitatea accesului rapid la tratamentul oncologic complemetar, scăzând în același timp riscurile infecției aferente chirurgiei deschise, clasice”, a explicat chirurgul.

Ce înseamnă, de fapt, excelența în chirurgia colorectală

Singurul Centru de Excelență în Chirurgia Colorectală din România care are acreditare americană, acordată de Surgical Review Corporation (SRC) de mai bine de 10 ani este cel de la Ponderas Academic Hospital.

„Excelența înseamnă că ești pregătit la un nivel superior pentru a oferi un anumit serviciu. Iar pacienții se așteaptă ca într-un centru de excelență să poată găsi, din punct de vedere organizatoric, al dotării, al experienței, servicii pe măsura nevoilor pe care le au și toate acestea cu impact asupra evoluției stării de sănătate,” a explicat prof. dr. Cătălin Copăescu, directorul medical al Ponderas Academic Hospital și coordonatorul Centrului de Excelență în Chirurgie Colorectală. Acesta a subliniat că titlul de Centru de Excelență nu este doar o diplomă, ci un angajament și că această ,,etichetă” nu este pe viață. Centrul este re-auditat la fiecare trei ani de Surgical Review Corporation (SRC).

„Nu este un titlu pe care îl poți obține într-o săptămână sau într-o lună, ci este un întreg proces. Și am aplicat într-un astfel de proces, care a presupus, pe de-o parte, achiziționarea unor echipamente, pentru ca întreg suportul logistic pentru diagnostic, tratament și urmărirea pacienților să fie acoperit, dar și rigori legate de pregătirea și experiența echipelor medicale. Și când spun asta, nu e vorba doar despre un medic, un doctor anume, care este privilegiat de a avea o experiență excepțională. E prea puțin. E nevoie de o echipă, pentru că în tratamentul unui pacient, niciodată nu este un singur om responsabil”, a explicat prof. Copăescu.

Această rigoare se traduce direct în beneficii pentru pacient:

Rată redusă de complicații – Rata complicațiilor este de până la 10 ori mai mică comparativ cu centrele obișnuite.

Vindecare rapidă – Peste 95% din cazurile de patologie colorectală sunt tratate minim invaziv (laparoscopic sau robotic), o performanță net superioară mediei naționale de circa 15%.

Supraviețuire -Tratamentul într-un centru certificat este asociat cu supraviețuire mai bună și rezultate oncologice superioare.

„S-a dovedit că rigoarea realizării protocolare a intervențiilor chirurgicale cu respectarea tuturor pașilor de verificare impuși în centrele de excelență, calitatea materialelor folosite, performanțele tehnologiilor utilizate, toate acestea contribuie la o scădere de până la 10 ori a ratei complicațiilor. Sigur că nu își poate asuma nimeni zero complicații. Dar mă refer, de exemplu, la o rată a fistulelor de la 20% la 2%”, a subliniat prof. dr. Cătălin Copăescu.

Operațiile robotice ajută la o recuperare rapidă a pacienților

Chirurgie minim invazivă, laparoscopică și robotică și HIPEC – șansa la o viață normală pentru pacienți

Chiar și în situații critice, abordul preferat în Ponderas este de cele mai multe ori minim invaziv. ,,Experiența noastră permite o intervenție minimal invazivă, în care vedem mai bine și putem efectua o intervenție chirurgicală oncologică în condiții mai bune, prezervând structurile adiacente foarte importante (nervi cu rol în funcția sexuală și de evacuare a vezicii urinare),” a spus dr. Victor Tomulescu.

Centrul de Excelență în Chirurgie Colorectală utilizează chirurgia robotică pentru a aborda atât cazurile extrem de complexe, cât și cele incipiente, asigurând mereu cel mai mic impact asupra pacientului. Cea mai recentă premieră la nivel național cu relevanță internațională, realizată de echipa Centrului de Excelență în Chirurgie Colorectală de la Ponderas Academic Hospital, este utilizarea chirurgiei robotice și HIPEC (chimioterapie hipertermică intraperitoneală) la o pacientă care avea carcinomatoză peritoneală. Intervenția chirurgicală a durat 10 ore, a fost foarte complexă, dar s-a încununat, în final, cu un rezultat pe măsură.

Prof. dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgie Colorectală, este și directorul medical al Ponderas Academic Hospital

„Pacienta are deja câteva luni de la intervenția chirurgicală, a putut fi deferită mai departe tratamentului oncologic sistemic pentru că în astfel de intervenții de HIPEC, cu rezecții extinse peritoneale, există o rată crescută de complicații. Utilizarea chirurgiei robotice a făcut ca rata complicațiilor să scadă foarte mult, ne așteptam de fapt la asta, iar pacienta care în final a fost beneficiara unei operații cu incizii mici, dar cu o complexitate și o amploare chirurgicală fără compromis în cavitatea abdominală, a avut o convalescență foarte rapidă”, ne-a mai explicat prof. Cătălin Copăescu.

O altă performanță terapeutică majoră este chirurgia transanală asistată robotic, destinată rezecției unor tumori aflate în stadii incipiente.

„Această tehnică utilizează calea transanală, printr-un orificiu natural. Practic, pacienții pot beneficia de conservarea rectului și, implicit, a funcției acestui organ important pentru digestie. Echipa Centrului de Excelență a operat deja trei cazuri de acest fel, toate venind din start pentru evaluare și fiind potrivite pentru o chirurgie transanală asistată robotic”, a spus prof. Copăescu.

Cei trei pacienți cu tumori la nivelul colonului aveau peste 60 ani, dar se observă o tendință de scădere a vârstei la care apar cancerele de colon și rect.

Centrul de Excelență în Chirurgie Colorectală utilizează chirurgia robotică pentru a aborda atât cazurile extrem de complexe, cât și cele incipiente/FOTO: Regina Maria

„Dacă identificăm o astfel de tumoră care poate fi extirpată transanal cu prezervarea rectului, indiferent de vârstă, intervenția ar trebui oferită a acestor pacienți”, a afirmat prof. Cătălin Copăescu.

„În Centrul nostru de Excelență, circa 97% din intervențiile chirurgicale sunt pe cale minim invazivă laparoscopic sau robotic. Este un procent foarte mare. Anglia ajunge undeva pe la 70% și englezii au de mult implementat un astfel de program, iar în România, per total, proporția acestor intervenții este de 15%. De aceea, pentru noi este un prilej de mândrie instituțională, că ne putem compara cu spitale din țări cu multă experiență, pentru care acumularea de expertiză este susținută de multe decade, de multe generații în spitalele respective”, a mai explicat prof. Cătălin Copăescu.

Rolul gastroenterologului în Centrul de Excelență

Intervenția chirurgicală eficientă nu ar fi posibilă fără un diagnostic precoce, asigurat de către echipa de gastroenterologie condusă de dr. Alina Constantin, medic primar gastroenterolog.

Dr. Alina Constantin, medic primar gastroenterolog, spune că cel puțin 1 din 4 pacienți care fac colonoscopie prezintă polipi cu potențial de malignizare: „Prin scoaterea acestor polipi, schimbăm destinul pacienților”

Gastroenterologul joacă un rol central, implicându-se în diagnostic, stadializare, planificarea tratamentului și monitorizare. „Gastroenterologul efectuează colonoscopia pentru identificarea și biopsierea leziunilor suspecte, contribuind la confirmarea histologică și la evaluarea extensiei locale a tumorii. În cadrul discuțiilor multidisciplinare, gastroenterologul furnizează date esențiale despre localizarea, morfologia și caracteristicile tumorii, facilitând deciziile privind indicația pentru chirurgie, tratament neoadjuvant sau adjuvant”, a precizat dr. Constantin.

Testul simplu care poate schimba destine

România nu are un registru național de cancer, iar pacienții ajung adesea în stadii avansate, din cauza lipsei unui program național de depistare precoce, astfel că Ponderas Academic Hospital, parte a rețelei de sănătate Regina Maria, a inițiat ediția a II-a a campaniei ,,Treaba ta e treaba noastră”, un proiect de screening pentru identificarea pacienților cu risc de cancer colorectal. În cadrul acesteia, 1.500 de teste FIT, care depistează sângerările ascunse din scaun, ce pot fi un semn al leziunilor canceroase colorectale, sunt distribuite gratuit în cadrul spitalului.

„Știința aduce tot timpul noutăți în toate etapele de diagnostic și tratament. Astfel în etapa de screening noile variante de test ADN din scaun cresc sensibilitatea testelor FIT de la 73% până la 92,3%, având un rol mult mai important în depistarea leziunilor precanceroase. Colonoscopia rămâne standardul de aur pentru diagnosticul, biopsierea sau excizia leziunilor colorectale. Noile camere high definition și utilizarea Co2 la insuflație au adus schimbări majore pentru confortul pacientului și rata de detecție a leziunilor premaligne”, a subliniat dr. Victor Tomulescu.

Cel puțin 1 din 4 pacienți care fac colonoscopie de screening are polipi cu potențial de malignizare. „Prin scoaterea acestor polipi, practic schimbăm destinul pacienților. Este una dintre cele mai mari satisfacții profesionale — știu că am evitat un cancer și am schimbat complet viitorul pacientului”, a mărturisit dr. Alina Constantin.

Potrivit gastroenterologului, screeningul pentru cancerul de colon ar trebui să înceapă la 45 de ani. „Dacă există rude de gradul I cu cancer colorectal, screeningul trebuie să înceapă mai devreme. Screeningul trebuie continuat până la vârsta de 75 de ani la persoanele sănătoase, iar decizia de a continua între 76 și 85 de ani se face individualizat”.

Pentru a contracara frica și lipsa de informare, Centrul de Excelență de la Ponderas oferă programări rapide și un mediu sigur pentru ca screeningul să devină o experiență firească.

Semnalele de alarmă în cancerul colorectal. Trei simptome care nu trebuie ignorate

Dr. Copăescu a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: creșterea cu 10% la fiecare 10 ani a incidenței cancerului colorectal la pacienții sub 40 de ani, adesea fără legătură cu ereditatea.

„Constatăm cu îngrijorare că într-un context în care viața sedentară, alimentele ultraprocesate, fumatul, obezitatea contribuie statistic semnificativ la apariția unor neoplazii, unor cancere dezvoltate la nivelul colonului și rectului la pacienți aflați sub 40 de ani și fără legătură cu ereditară, cu transmitere genetică cu rudele lor. Există în mod îngrijorător o creștere numerică și procentual îngrijorătoare a cancerelor apărute pe colon și rect la pacienți tineri, chiar și sub 30 de ani”, a afirmat prof. dr. Cătălin Copăescu.

Factorii de risc modificabili includ obezitatea, lipsa de activitate fizică, dietele bogate în carne roșie și fumatul.

Simptomele pe care NU trebuie să le ignorați:

Sângerări (sânge în scaun sau scaun de culoare neagră).

Modificări în tranzitul intestinal (alternanță diaree/constipație).

Oboseală prelungită sau scădere în greutate nejustificată.

„Orice pacient care experimentează modificări ale tranzitului intestinal ar trebui să se îndrepte către un centru cu experiență, un centru de excelență care e ușor de identificat, pentru a face investigații și a confirma sau a infirma existența unei patologii de la nivel colorectal. Și dacă se infirmă, nu înseamnă că s-a închis dosarul pentru toată viața, va reveni în centru periodic, pentru a verifica dacă nu cumva, între timp, au apărut leziuni preocupante, adică polipi care se pot transforma ulterior în tumori”, a atenționat profesorul Cătălin Copăescu.

Articol susținut de Regina Maria