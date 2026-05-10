CEO-ul Airbnb prezice că două categorii de angajați nu vor supraviețui erei AI

Liderii din domeniul tehnologic au avertizat în ultimii ani angajații că inteligența artificială va pune în pericol fiecare loc de muncă, de la programare și servicii pentru clienți până la drept și finanțe. Însă Brian Chesky, CEO-ul Airbnb, consideră că cel mai mare risc nu este tehnologia în sine, ci refuzul de a evolua odată cu ea, relatează revista Fortune.

În viziunea lui Chesky, există două tipuri de angajați care „nu vor supraviețui erei inteligenței artificiale”.

„Cele două categorii de oameni care nu vor face trecerea la AI sunt managerii care se ocupă exclusiv de gestionarea personalului. Mai sunt oamenii rigizi și care nu doresc să se schimbe și să evolueze”, a declarat recent Chesky, în cadrul podcastului „Invest Like The Best”.

Anterior, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a avertizat că AI ar putea afecta jumătate din munca de birou de nivel începător.

Iar șeful departamentului de AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, a venit cu un calendar, prezicând că „majoritatea, dacă nu toate” sarcinile de birou vor fi automatizate de AI în decurs de 12 până la 18 luni.

Cum îi amenință AI-ul pe șefi

Însă Chesky a prezentat o perspectivă mai optimistă asupra viitorului, cu avertismentul că adaptarea este cheia succesului.

Chesky a explicat că, pe măsură ce inteligența artificială transformă structurile companiilor și modul în care angajații își fac treaba, șefii trebuie să se adapteze la noua eră. Acesta i-a menționat în special pe managerii de personal – acum, orice șef va trebui să fie un „manager de personal hibrid” pentru a avea succes.

Asta înseamnă că șefii vor trebui să adopte o abordare mai tehnică și să păstreze o legătură cu produsul final, în loc să se concentreze exclusiv pe conducerea echipei. Pentru a-și păstra posturile, ei trebuie să fie implicați efectiv în „contextul” muncii.

„Nu cred că managerii de personal vor avea vreo valoare în viitor. Când mă refer la managerii de personal, mă refer la oameni care gestionează doar oameni”, a continuat Chesky.

CEO-ul Airbnb a spus că este bine să construiești relații cu personalul, dar acum, simpla supraveghere a oamenilor nu este suficientă – totul se rezumă la gestionarea angajaților pe parcursul activității.

Și nici angajaților de rând care cred că pot evita noua tehnologie nu le va fi mai ușor în era inteligenței artificiale, a prezis Chesky.

Din fericire, a spus el, este foarte ușor să stăpânești instrumentele și să ții pasul cu vremurile, atât timp cât profesioniștii au o „mentalitate de creștere”.