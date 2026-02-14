Un șef de la Microsoft prezice că „majoritatea, dacă nu toate” sarcinile de birou vor fi automatizate de AI în cel mult 18 luni

CEO-ul departamentului de AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, spune că inteligența artificială va atinge „performanță la nivel uman” în munca de birou și prezice că majoritatea sarcinilor din acest domeniu pot fi automatizate în următoarele 12 până la 18 luni, relatează Business Insider.

CEO-ul Microsoft AI este doar unul dintre mulți alți directori executivi care afirmă că anticipează o automatizare pe scară largă a locurilor de muncă, determinată de inteligența artificială.

Mustafa Suleyman a declarat, într-un interviu acordat Financial Times, că prevede că „majoritatea, dacă nu chiar toate” sarcinile din domeniul administrativ vor fi automatizate de AI în următorul an sau an și jumătate.

„Cred că vom avea o performanță la nivel uman în majoritatea, dacă nu chiar în toate sarcinile profesionale”, a declarat Suleyman, în interviul publicat miercuri.

„Așadar, munca de birou, în care stai la computer, fie că ești avocat, contabil, manager de proiect sau specialist în marketing, majoritatea acestor sarcini vor fi complet automatizate de AI în următoarele 12-18 luni”, a adăugat el.

CEO-ul a spus că tendința este deja observabilă în ingineria software, în care angajații utilizează „codarea asistată de AI pentru marea majoritate a producției lor de cod”.

„Este o relație destul de diferită cu tehnologia, iar asta s-a întâmplat în ultimele șase luni”, a spus el.

Progresul rapid al inteligenței artificiale din ultimii 5 ani a adus schimbări reale și documentate în modul în care se desfășoară o parte din munca de birou.

„Oboseala AI” a afectat ingineria software: tehnologia a deblocat productivitatea, dar și epuizarea, deoarece se așteaptă ca lucrătorii să preia mai multă muncă simultan, notează Business Insider.



Unii lideri și pionieri în domeniul AI spun că inteligența artificială va avansa suficient de mult pentru a înlocui forțe de muncă întregi.