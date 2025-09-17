CEO-ul Hidroelectrica divulgă problemele existente cu clienții casnici la preluarea mandatului

Karoly Borbely, presedintele directoratului Hidroelectrica, la conferinta de presa organizata la SHEN Portile de Fier I, luni, 5 august 2024. Foto: Inquam Photos / Justinel Stavaru

CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely, divulgă că, la preluarea mandatului, în noiembrie 2023, portofoliul de clienți casnici Hidroelectrica era de 531.000 locuri de consum (502 GWh/lună furnizați clienților finali), iar peste 25% dintre aceștia se confruntau cu situații legate de consum nefacturat.

„La acel moment, creanțele totale furnizare erau în valoare de 2,83 miliarde lei, iar creanțele nefacturate, în valoare de 1,45 miliarde lei (23% din profit net 2023). Astfel, compania era obligată să acorde eșalonări de plată pe o perioadă egală de timp cu întârzierile de facturare”, a precizat CEO-ul Hidroelectrica.

