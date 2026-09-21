CEO-ul Nvidia respinge „scenariile apocaliptice exagerate” privind AI și face un apel

Jensen Huang, directorul general al producătorului de cipuri pentru AI Nvidia, spune că inteligența artificială nu se va dezvolta până la un nivel care să ducă la dispariția rasei umane în câțiva ani, relatează The Guardian.

Huang, cofondatorul și șeful Nvidia, cu o valoare de 5 trilioane de dolari, a declarat că afirmațiile făcute de fostul cercetător al Anthropic, Jacob Coxon, potrivit cărora AI poate deveni „superumană” și ar putea distruge umanitatea în decursul acestui deceniu, sunt „iresponsabile”.

„Anul 2030 nu va însemna sfârșitul lumii. Șansele ca acesta să fie sfârșitul lumii sunt de 0%”, a declarat Huang într-un interviu acordat CBS News.

„Nu este nevoie să sperii oamenii. Este o atitudine iresponsabilă”, a continuat acesta.

Declarațiile lui Coxon, susținute de alți doi cercetători de la compania care a creat Claude, au stârnit o dezbatere internațională cu privire la pericolele și lipsa supravegherii în domeniul AI.

Legiuitorii americani au criticat companiile din domeniul AI cu privire la aceste riscuri, iar Anthropic a publicat un raport în care detaliază modul în care infractorii, grupurile susținute de stat, furnizorii de programe spion, oamenii de știință și propagandiștii au încercat să utilizeze modelele sale puternice de AI pentru a proiecta rachete și bombe, a crea agenți patogeni letali și a-i spiona pe disidenți.

Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, Sam Altman, șeful OpenAI, producătorul ChatGPT, și Elon Musk au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii.

Cu toate acestea, Donald Trump a respins îngrijorările legate de dezvoltarea AI, calificându-le drept „farsă” și „conspirație”, adăugând că o încetinire ar putea oferi Chinei un avantaj.

Huang a insistat că previziunile privind un eveniment de proporții catastrofale provocat de AI „nu au nicio bază științifică”.

„Succesul companiei noastre este direct legat de implementarea în condiții de siguranță a produselor și serviciilor”, a spus el.

„Dacă nu continuăm să facem acest lucru, valoarea noastră ar fi diminuată. Există tot felul de răspunderi asociate cu securitatea cibernetică. Aplicați mai întâi aceste principii. Nu lăsați ca această narațiune apocaliptică să permită cuiva să se sustragă de la respectarea legilor existente în prezent”, a insistat Huang.