CEO-ul unei cunoscute companii de soluții web spune că noii programatori trebuie să aibă o calitate cheie pentru a fi angajați

Inteligența artificială (AI) nu doar că reconfigurează rolul inginerilor de software, ci îi face și mai pricepuți. Asta susține Avishai Abrahami, CEO-ul și unul dintre fondatorii Wix, cunoscuta companie de management de website-uri. El a declarat pentru Business Insider că tehnologia AI le oferă dezvoltatorilor „superputeri” și că valoarea inginerilor inteligenți și talentați va fi „dramatic amplificată” prin instrumentele de inteligență artificială.

„Ceea ce ți-ar lua o lună, poți face în câteva ore”, a spus Abrahami în interviul pentru Business Insider, precizând totuși că nu orice sarcină poate fi redusă în acest mod, dar că majoritatea pot fi.

Un raport Google Cloud publicat în septembrie a arătat că adoptarea AI a crescut la 90% în rândul profesioniștilor în software, cu 14% mai mult decât în anul precedent. Abrahami afirmă că apariția instrumentelor AI înseamnă că „este mai importantă ca niciodată calitatea inginerului de software”.

El a precizat că primul lucru pe care „orice companie” îl caută sunt candidații care știu să programeze și înțeleg modelele AI. Dincolo de această bază, Abrahami a spus că Wix urmărește să angajeze candidați la nivel de entry-level cu „o cantitate enormă de pasiune” pentru rol, ceea ce el consideră esențial pentru a face față cerințelor jobului.

Ritm rapid al schimbărilor pentru programatori

„Acum, cu AI, ritmul schimbării este atât de rapid încât trebuie să petreci mult timp învățând și experimentând”, mai afirmă Abrahami, subliniind că acest lucru face ca pasiunea să fie și mai importantă.

John Stecher, directorul tehnologic al companiei financiare Blackstone, a declarat în mod similar pentru Business Insider că mulți ingineri software juniori au „competențe incredibile” și că cei mai buni angajați sunt profund pasionați de munca lor.

Stecher a mai spus că, pe măsură ce instrumentele AI preiau o parte mai mare din scrierea de cod, companiile caută din ce în ce mai mult să angajeze persoane care știu cum să folosească aceste instrumente și recunosc când ele generează răspunsuri greșite.

Pentru inginerii mai experimentați, rolul se va muta tot mai mult către arhitectură și revizuirea codului, afirmă el, mai degrabă decât scrierea efectivă a codului. Abrahami spune la rândul său că inginerii cu experiență vor trebui să citească cod „mult mai rapid,” adăugând că arhitectura, designul de software și înțelegerea codului vor deveni și mai critice.

CEO-ul a avertizat însă că AI poate fi o sabie cu două tăișuri pentru ingineri. „Poți face mult mai multe dacă ești inteligent,” afirmă Abrahami despre inginerii care folosesc AI. „Și poți face lucruri cu adevărat rele dacă nu ești”, a conchis acesta.