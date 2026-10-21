CEO-ul United Airlines, care anul trecut a câștigat 32.300.000 de dolari, cere impozit pe avere și taxă de 100% pe moștenire: „Eu le-aș plăti”

Cu o remunerație anuală de 334 de ori mai mare decât cea a unui angajat de rând din compania sa, Scott Kirby, directorul general al United Airlines, spune că „inegalitatea de avere a devenit un pericol pentru societatea noastră”.

Șeful gigantului aviatic cere măsuri fiscale extreme și spune chiar că este gata să renunțe la propria avere pentru a rezolva această prăpastie socială.

„Ar trebui să avem un impozit național pe avere – nu va funcționa la nivel de stat, deoarece oamenii pur și simplu se vor muta. Și cred că ar trebui să avem impozite pe moștenire care să se apropie de 100% la un anumit nivel. Eu le-aș plăti”, a declarat Scott Kirby într-un interviu pentru New York Times publicat duminică, răspunzând la o întrebare privind scăderea încrederii publicului în directorii executivi.

Propria remunerație a lui Kirby ilustrează însă decalajul economic pe care l-a descris, scrie revista Fortune. Anul trecut, remunerația totală a CEO-ului a fost de 32,28 milioane de dolari, sumă care include bonusuri, acțiuni și stimulente speciale. În contrast, un angajat mediu al United Airlines a încasat în aceeași perioadă 96.670 de dolari.

Diferența reflectă o tendință mai amplă: veniturile directorilor au crescut cu 11% în 2025, iar ale angajaților cu doar 0,5%, conform unui studiu realizat de Oxfam. Prăpastia este și mai vizibilă la baza companiei. United a scos la concurs un post în aeroport cu un salariu de pornire de 19,64 dolari pe oră.

Chiar și la un program complet de 40 de ore pe săptămână, un astfel de angajat ar avea nevoie de aproximativ 790 de ani pentru a egala remunerația încasată de Kirby într-un singur an.

Avertismentul lui Kirby vine pe fondul unei accentuări a diferențelor sociale. Cele mai recente date ale Rezervei Federale arată că cele mai bogate 1% dintre gospodăriile americane controlează în prezent 32,5% din întreaga avere netă a SUA, în timp ce jumătatea inferioară a populației deține o cotă de doar 2,3%.

Deși lideri influenți precum Bill Gates sau Marc Benioff susțin măsuri similare, propunerea radicală a lui Kirby a stârnit reacții dure.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, l-a ironizat public pe rețeaua X, transmițându-i că dacă are convingeri atât de puternice, „ar putea pur și simplu să scrie un cec” direct către fondul Trezoreriei destinat reducerii datoriei naționale.