Cercetat pentru viol și agresiuni sexuale, medicul Cristian Andrei spune că se va „ocupa” de jurnalista care a publicat mărturiile fostelor sale paciente

La 10 luni de la investigația PressOne care a dezvăluit că oferea ședințe de psihoterapie fără un atestat de liberă practică, doctorul Cristian Andrei postează un videoclip în care anunță că „o să mă ocup de jurnaliști”, începând cu Luiza Popovici, autoarea investigației care îl vizează.

Cristian Andrei a postat, joi, un videoclip pe contul său de Instagram în care anunță că se va da drept jurnalist, „pentru că în țara aceasta nu există nicio lege care să-i ceară jurnalistului să fie competent în meseria lui sau vreo lege care să-i ceară răspundere profesională”.

„Gata, m-am hotărât! Nu mă mai dau medic specialist, terapeut în vreun fel. O să fiu jurnalist pentru că în țara aceasta nu există nicio lege care să-i ceară jurnalistului să fie competent în meseria lui sau vreo lege care să-i ceară răspundere profesională. Așa că o să încep de mâine. Mă declar jurnalist și îi dau drumul. O să mă ocup de jurnaliști”, spune el în clipul postat pe Instagram.

El mai spune că va începe cu Luiza Popovici.

„Gata! Mâine încep cu Luiza Popovici. Ce, n-ați auzit de ea? Era un nimeni înainte de a declanșa scandalul doctorului Andrei”.

HotNews a încercat să ia legătura cu Cristian Andrei pentru a clarifica mesajul său, însă fără succes.

Dezvăluirile despre medicul Cristian Andrei

În luna noiembrie, publicația PressOne a dezvăluit că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe paciente îl acuză pe medic de avansuri sexuale și manipulare emoțională.

Femeile care au contactat publicația au descris abuzuri sexuale petrecute încă din anul 1998 în cabinetul de terapie al lui Cristian Andrei, la cinci ani după ce acesta a devenit medic psihiatru.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a spus o fostă pacientă de-ale sale, în investigația citată.

Femeia a acuzat și că, într-o ședință de terapie, medicul Cristian Andrei „a inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet”.

Cristian Andrei a respins în repetate rânduri acuzațiile, pe care le-a catalogat drept false, și a susținut că nu a făcut vreodată rău vreunei persoane care a intrat la el în cabinet.

Medicul a admis însă că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie din partea Colegiului Psihologilor din România şi afirma că nici nu are de gând să ceară unul.

Este cercetat în libertate pentru viol și agresiune sexuală

După publicarea investigației PressOne, poliția s-a autosesizat. În urma cercetărilor, Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 a deschis un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

La finalul lunii ianuarie, după percheziții, inclusiv la domiciliul său și audieri, anchetatorii au stabilit cercetarea acestuia în libertate.

HotNews a întrebat Poliția Capitalei în ce stadiu este dosarul deschis și ce calitate mai are acesta, la opt luni de la deschiderea cazului.

„Are aceeași calitate în dosar. Nu s-a schimbat calitatea. Se fac activități de cercetare în continuare și nu au fost dispuse alte măsuri între timp”, a răspuns Poliția Capitalei, pentru HotNews.