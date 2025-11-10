Cel mai mediatizat psihoterapeut al României practică fără atestat de peste 20 de ani. Mai multe femei îl acuză de hărțuire sexuală în cabinet. Cum se apără Cristian Andrei

Cristian Andrei, medic psihiatru și unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, a oferit ședințe de „psihoterapie” contra cost, deși nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor, așa cum obligă legea. De asemenea, mai multe paciente îl acuză pe medic de avansuri sexuale și manipulare emoțională, scrie PressOne.

Medicul Cristian Andrei a fost, de-a lungul timpului, protagonistul mai multor emisiuni cu teme din domeniul psihologiei. El și-a asumat titulatura de psihoerapeut în mod deschis și, ocazional, și de „psiholog”, prin descrierile clipurilor sale de pe TikTok. În realitate însă, competențele lui sunt de medic psihiatric pentru copii.

În 1993, când Cristian Andrei s-a specializat în neuropsihiatrie infantilă, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Absolvenții de medicină psihiatrică obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

Lucrurile s-au schimbat în 2024, după înființarea Colegiului Psihologilor din România. În urma modificările aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor. Astfel, potrivit noii legi, pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare.

Potrivit PressOne, Cristian Andrei primește bani pentru ședințe de psihoterapie, cu toate că nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor.

Nimeni nu i-a pus la îndoială competențele

Timp de peste două decenii, Cristian Andrei a fost prezentat în spațiul public drept psiholog și psihoterapeut. Prima mențiune în spațiul public care îi atribuie lui Cristian Andrei titulatura de psihoterapeut datează din 2002, potrivit arhivei digitale Arcanum, în ziarul Evenimentul Zilei.

De atunci, nimeni nu a pus la îndoială competențele dr. Cristian Andrei, inclusiv Colegiul Psihologilor din România, ca organism de monitorizare a bunelor practici în domeniu, scrie sursa citată.

În 2004, Cristian Andrei a căpătat porecla de „doctor de suflete”, fiind moderatorul unei emisiuni de la Antena 1, unde oferea în direct „consiliere psihologică” telespectatorilor.

Din 2008, titulatura de psihoterapeut a început să apară tot mai des în presa care îl cita. Coincide cu lansarea cărții sale „Cine m-a făcut femeie”, în care este prezentat drept „terapeut de cuplu”.

Apoi, el a devenit cunoscut publicului și ca „primul sexolog din România”, atestat de Ministerul Sănătății si Familiei ca formator de formatori în domeniul sănătății și bunăstării copilului și familiei, precum și ca formator în cadrul programului „Educație pentru Sănătate în Școala Românească” al Ministerului Educației și Cercetării.

De asemenea, Cristian Andrei a fondat și Fundația Estuar, un ONG care oferă servicii de sănătate mintală adulților din medii defavorizate. Fundația are mai multe colaborări cu DGASPC sectorul 2, primind finanțări în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, din fonduri europene, pentru accesul la servicii comunitare integrate de sprijin în vederea prevenirii separării a 277 de copii de familie și reintegrării acestora în mediul familial și comunitar.

Cristian Andrei își desfășoară ședințele, dar și alte întâlniri de grup tematice, la Institutul pentru Relații Umane, un cabinet privat din București.

În aproape toate spațiile el este prezentat drept „unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți sau psihologi din România”, deși el nu are un atestat în psihoterapie. Iar în cadrul zecilor de emisiuni în care a fost prezentat drept „psiholog”, medicul psihiatru nu a intervenit să contrazică acest statut.

Mai mult, în descrierile mai multor clipuri educative postate pe TikTok, Cristian Andrei folosește hashtaguri care induc în eroare, precum #psihologbun, #psihoterapeut, #terapie sau #psihologie.

Acuzații de avansuri sexuale și manipulare emoțională

Două foste paciente, Mara* și Flavia* îl acuză pe Cristian Andrei de abuz, avansuri sexuale și mainipulare. Mara a declarat pentru PressOne că în 2019 a avut prima ședință cu acesta. Ea se confrunta cu atacuri de panică puternice.

Femeia a povestit că încă de la prima ședință cu Cristian Andrei, Mara se simțea inconfortabil și i se părea că întrebările din terapie sunt mult prea intime. „M-a intrebat, efectiv, câți parteneri sexuali am avut, lucru care mi s-a părut că nu avea nicio legătură cu motivul pentru care venisem. M-a întrebat și despre ciclul meu menstrual, dacă e regulat, dacă nu”.

În total, Mara a avut 11 ședințe de psihoterapie cu Dr. Cristian Andrei, în aproximativ 6 luni. Pe la jumătatea procesului terapeutic, femeia spune că bărbatul a sărutat-o pe gât.

„În timp ce îi povesteam despre niște abuzuri pe care le aveam din partea lui taică-miu, plângeam, și mi-a spus să mă ridic în picioare, să vin spre el. Mi-a zis să-mi întind mâinile. A venit și el spre mine, m-a luat în brațe, mi-a dat părul la o parte și m-a sărutat pe gât”, a spus ea.

Mara nu a știut cum să reacționeze. „Mă blocasem. Nu știam ce trebuie să fac și am stat pentru că oricum aveam impresia că nu pot să mă mișc. Nici nu mai știu cum s-a terminat ședința respectivă, eram blocată”, afirmă tânăra. „Era extrem de intruziv, atât de intruziv încât realmente îmi era frică de el. Am continuat demersul ăsta terapeutic pentru că mă gândeam că poate sunt eu o înapoiată și nu înțeleg neapărat demersul lui”, a mai spus ea.

Aproape fiecare ședință de terapie avea o încărcătură sexuală, susține Mara. „La un moment dat, când stăteam pe canapea, s-a pus în genunchi în fața mea și și-a băgat mâinile sub fusta mea. Fără să mă întrebe, fără nimic, pur și simplu”, își amintește femeia.

În ultima ședință de terapie din cabinetul lui, cei doi au făcut sex, susține femeia. „A inițiat un act sexual cu mine chiar în cabinet. Și am continuat cu această relație și în exteriorul cabinetului, adică după asta nu mai eram deja clienta lui”.

Apoi, la final, Mara spune că i-a plătit 300 de lei ședința.

După ce terapia s-a încheiat, Mara și Cristian Andrei au continuat să se vadă timp de aproape doi ani.

Flavia a făcut terapie cu Cristian Andrei în perioada 2019-2020, timp de aproximativ 8 luni. După câteva luni de ședințe individuale, femeia susține că dr. Cristian Andrei s-ar fi năpustit să o sărute. Înainte de asta, tânăra ar fi apucat să spună doar „bună ziua”.

„După o sesiune de grup, am avut ședința de psihoterapie, seara, pe la ora 8-9, la etaj, unde avea cabinetul. Am deschis ușa, iar domnul doctor era pe scaun. S-a ridicat și s-a năpustit, efectiv, asupra mea. Nici măcar n-am avut timp să mă apăr sau să zic ceva, am rămas șocată. Efectiv m-a sărutat pe buze, adică un sărut din acela pasional. Și nici bine nu m-am dezmeticit, că m-a mai sărutat o dată.”

Flavia l-a plătit 300 de lei pentru ședință și apoi a plecat. A încheiat procesul terapeutic cu el din acel moment.

Codul deontologic al psihologilor încadrează la categoria „abuz” întreținerea de relații intime între specialist și clienți. „Psihologii sunt conștienți de felul în care intimitatea sau sexualitatea pot afecta relația dintre psiholog și client. Psihologii evită ca relația cu clienții lor să devină intimă sau sexuală în natura ei. Psihologii nu se angajează în relații sexuale cu clienții lor.”

Sesizări la Colegiul Psihologilor și Medicilor

La trei ani după ultima interacțiune cu Cristian Andrei, Mara a trimis sesizări atât la Colegiul Medicilor din România, cât și la Colegiul Psihologilor, acuzând abuzuri în timpul ședințelor de psihoterapie. Doar Colegiul Medicilor din Dâmbovița i-a răspuns pentru a-i spune că plângerea nu era completă și că instituția poate acționa doar dacă nu au trecut mai mult de șase luni de la cunoașterea abuzului.

„Acțiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârșirii faptei sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile (…)”, se arată în răspunsul oficial.

PressOne a solicitat oficial numărul de sesizări depuse împotriva doctorului Cristian Andrei atât de la Colegiul Medicilor, inclusiv filiala din Dâmbovița, cât și de la Colegiul Psihologilor din România.

Colegiul Medicilor din Dâmbovița a refuzat să ofere aceste date, susținând că nu sunt informații de interes public, iar detaliile despre sesizări ar încălca dreptul la viață privată al medicului.

Și Ministerul Sănătății din România a refuzat solicitarea PressOne, care a cerut instituției, printre altele, date despre specializarea medicului Cristian Andrei, anul în care a intrat în breaslă și perioada în care și-a completat rezidențiatul. Instituția a refuzat să confirme chiar și faptul că este medic psihiatru, invocând GDPR-ul.

Colegiul Psihologilor din România, singura instituție abilitată să verifice practicarea psihoterapiei fără drept de liberă practică, nu a oferit niciun răspuns publicației pe acest subiect.

Cristian Andrei recunoaște că nu are atestat, dar respinge acuzațiile de abuz

Doctorul Cristian Andrei a fost contactat de PressOne pentru un punct de vedere. El susține că nu poate controla titulaturile care i se atribuie în spațiul public.

„Ceea ce fac eu acum la Institut este evaluarea pacienților și îi direcționez apoi la unul dintre cei 5 psihoterapeuți (n.r. din cadrul Institutului). Fac și indicații asupra testelor proiective, dacă este necesar, și asupra abordării sistemice în cazul în care pacienții sunt într-o situație socială delicată. De asemenea, îi direcționez pe cei care au nevoie de gratuitate în psihoterapie”, a spus el.

El mai susține că un pacient din cadrul Institutului ajunge o singură dată în cabinetul lui psihiatric, pentru evaluare, nu pentru ședințe de psihoterapie. PressOne a discutat cu 2 foste cliente ale lui Cristian Andrei care afirmă că fiecare au făcut psihoterapie cu el între 6 și 8 luni. În plus, publicația a intrat în posesia mesajelor de confirmare a mai multor ședințe.

Confruntat cu informația că mai multe paciente au confirmat pentru PressOne că au plătit pentru psihoterapie, Cristian Andrei susține că în lipsa unui contract care să arate că a făcut psihoterapie, el nu poate fi tras la răspundere pentru asta.

„Depinde cine o declară psihoterapie. Dacă nu este contract, înseamnă că nu a fost psihoterapie. Unde e contractul?”, afirmă el.

Cristian Andrei mai susține că „nu este adevărat că eu mă dau drept psiholog”. El insistă că e psihoterapeut din 1993 și că a înființat Institutul de Relații Umane în anul 2000, „cu 4 ani înainte de înființarea Colegiului Psihologilor în România.”

El spune că a obținut mai multe atestate internaționale obținute în diverse discipline: cercetarea psihiatrică pentru boli afective, cursuri de formare a adulților, psihoterapia copilului și adolescentului, consiliere psihologică pentru familie și psihoterapia etologistă.

Niciunul dintre aceste cursuri nu echivalează, însă, cu o școală de formare acreditată de Colegiul Psihologilor din România și nici nu justifică ședințele de psihoterapie cu adulți, precizează PressOne.

„Eu nu am mințit pe nimeni. Dacă dumneavoastră îmi aduceți vreo dovadă că am chemat pe cineva la mine mințindu-l că îi fac psihoterapie, eu renunț la practică mâine. De asemenea, dacă dumneavoastră aduceți o singură persoană să-mi spună în față că i-am făcut un rău, eu renunț la practica mea de orice fel”, a adăugat el.

La acuzațiile de abuz aduse de fostele sale paciente, Cristian Andrei răspunde cu „nu am timp să fac așa ceva.” „Cum să întrețin relații sexuale? În timpul ședinței de psihoterapie faci psihoterapie.”

