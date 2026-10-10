Cercetătorii au descoperit că 180.000 de țestoase gigantice trăiesc pe o insulă din Oceanul Indian

Populația de țestoase gigantice din Aldabra, care trăiește în libertate, depășește cu mult populația umană din Seychelles, după un program de refacere a speciei care a durat zeci de ani, scrie ziarul britanic The Guardian.

Un studiu privind cea mai mare populație de țestoase gigantice din lume care trăiește în libertate a descoperit că această specie, odată pe cale de dispariție, prosperă.

O populație de țestoase uriașe de Aldabra trăiește pe o insulă din Seychelles numită Atolul Aldabra.

Aldabra este al doilea cel mai mare atol de corali din lume și este situat la est de continentul african. Face parte din Grupul de insule Aldabra din Oceanul Indian, care se încadrează în Insulele Externe ale Seychellelor, potrivit Wikpedia.

Cel mai recent studiu, condus de Fundația Insulelor Seychelles (SIF) și de Universitatea din Exeter, a relevat că pe insulă trăiesc aproximativ 180.000 de țestoase. Aceasta este cea mai mare cifră înregistrată vreodată pentru această specie și depășește cu mult populația umană din Seychelles, scrie publicația.

Noua cifră a fost obținută de o echipă care a analizat datele colectate pe parcursul a cinci ani, între 2018 și 2022. Este prima actualizare a cifrei de 100.000 de țestoase, citată pe scară largă, care datează de la sfârșitul anilor 1990.

Atolul Aldabra este unul dintre cele doar două locuri din lume unde țestoasele uriașe se găsesc în sălbăticie, o populație mult mai mică trăind în Insulele Galápagos.