Skip to content
Actualitate

Cercetătorii au folosit Claude pentru a sparge sistemele OpenAI, profitând de două vulnerabilități critice

Vladimir Ionescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O companie de cercetare în securitate a anunțat vineri că a reușit să spargă sistemele interne ale OpenAI cu ajutorul Claude, chatbot-ul de la Anthropic.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.