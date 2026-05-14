Cercetătorul care a devenit miliardar la 24 de ani face apel la calmarea spiritelor în Silicon Valley

Liderii din domeniul inteligenței artificiale (AI) nu par să fie în cele mai bune relații. Conflictele sunt la ordinea zilei, de la cele dintre Sam Altman și Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, până la cele dintre Altman și Elon Musk – acesta din urmă desfășurându-se în instanță, relatează Business Insider.

Alexandr Wang, directorul pentru inteligență artificială al Meta, are propriile sale rivalități, însă a declarat într-un interviu acordat pentru podcastul „Core Memory”că orice „ostilități” din industria AI sunt „nefericite”.

„Speranța mea sinceră este ca toate aceste animozități să se diminueze în timp, iar oamenii să ajungă să colaboreze și să își dea seama că clădim această tehnologie incredibil de importantă”, a declarat Wang.

„Este important ca noi toți să fim foarte atenți la acest lucru, pe măsură ce dezvoltăm [tehnologia]”, a subliniat cercetătorul-antreprenor în vârstă de 29 de ani.

Cum a devenit Alexandr Wang miliardar

El a devenit director pentru AI al Meta după ce compania lui Mark Zuckerberg a plătit anul trecut 15 miliarde de dolari pentru o cotă de 49% din startup-ul Scale AI cofondat de Wang.

Forbes estima cu 5 ani în urmă că averea lui Wang, fiul unor imigranți chinezi în SUA, a trecut de pragul de un miliard de dolari, după ce Scale AI a ajuns la o evaluare de 7,4 miliarde de dolari. Forbes estimează în prezent averea totală a lui Alexandr Wang la 3,7 miliarde de dolari.

Yann LeCun, fostul director științific al Meta, este unul dintre principalii săi critici. LeCun, un laureat al Premiului Turing care a părăsit anul trecut Meta pentru a-și fonda propria companie, l-a numit pe Wang „lipsit de experiență” și a spus că acesta nu îi înțelege pe deplin pe cercetătorii din domeniul inteligenței artificiale.

Wang a spus însă în noul interviu că s-a întâlnit cu LeCun în India, la câteva săptămâni după acel comentariu și că acesta a felicitat și Meta Superintelligence Labs pentru lansarea modelului AI Muse Spark. Superintelligence Labs este divizia Meta care se ocupă cu dezvoltarea așa-zisei „superinteligențe personale”, noua ambiție a lui Mark Zuckerberg.

„Yann este o persoană remarcabilă și foarte vocală”, a declarat Wang în podcastul „Core Memory”. „Cred că toată lumea știe întotdeauna ce gândește Yann”, a adăugat acesta.

Alexandr Wang alături de Emmanuel Macron în februarie 2026, FOTO: Ludovic Marin / AFP / Profimedia

Cercetătorul-antreprenor consideră că mulți lideri din AI sunt înțeleși greșit

Ashlee Vance, gazda podcastului, a spus în schimb că are impresia că relațiile din comunitatea AI se deteriorează. „Poate că se înrăutățesc înainte să se îmbunătățească”, a răspuns Wang.

Vance l-a menționat și pe un alt lider din domeniul AI: Sam Altman. Cei doi au fost cândva colegi de apartament. Ulterior, divizia de AI al lui Wang de la Meta a lansat o campanie agresivă de recrutare – susținută de resursele financiare uriașe ale companiei lui Zuckerberg – care a vizat angajați ai marilor laboratoare de inteligență artificială, inclusiv ai OpenAI.

Vance a mai spus în timpul interviului că i-a trimis mesaje lui Altman în legătură cu faptul că îl va găzdui pe Wang în podcast. „Nu a avut lucruri măgulitoare de spus”, a afirmat Ashlee Vance.

Wang nu a comentat direct relația sa cu Altman. Însă liderul diviziei de AI de la Meta și-a exprimat empatia față de ceilalți șefi din domeniul inteligenței artificiale. Există „diverse interpretări eronate despre ei”, a spus el.

„Ceea ce apare în spațiul public nu este întotdeauna corect”, a declarat Wang. „Poate fi frustrant, dar aleg să canalizez totul în munca pe care o facem”, a subliniat el.