„Nașul” francez al inteligenței artificiale părăsește Meta după 12 ani și are un plan măreț: Să aducă următoarea revoluție în domeniul AI

Yann LeCun ține un discurs în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, pe 23 ianuarie 2025. Credit line: FABRICE COFFRINI / AFP / Profimedia

Yann LeCun, cunoscut ca unul dintre părinții fondatori ai inteligenței artificiale moderne și unul dintre primii vizionari în domeniul IA anunţă că pleacă de la Meta pentru a-şi înfiinţa propria companie de AI, potrivit CNBC și Euronews.com.

LeCun este dintre cei mai renumiţi experţi în inteligenţă artificială. El predă şi la Universitatea din New York și a început să lucreze pentru Meta în 2013, unde a condus laboratorul de Cercetare Fundamentală în Inteligenţă Artificială. Ulterior, el a fost şeful departamentului ştiinţific.

Miercuri, într-o postare pe LinkedIn, LeCun a anunțat că părăsește gigantul american pentru a-şi înfiinţa propria companie de inteligenţă artificială. Însă el a precizat că noua sa companie va continua să cerceteze Advanced Machine Intelligence şi că urmează să colaboreze cu Meta.

Plecare lui LeCun survine într-un moment de dezordine în cadrul departamentului de AI al Meta, care a fost radical restructurat în acest an, după ce compania a lansat a patra versiune a modelului său open-source de limbaj Llama, care a primit un răspuns dezamăgitor din partea dezvoltatorilor.

Vrea să aducă „următoarea revoluție în domeniul IA”.

Yann LeCun a transmis că intenționează să creeze o startup specializat într-un tip de tehnologie AI pe care cercetătorii care analizează informații dincolo de datele web pentru a reprezenta mai bine lumea fizică și proprietățile sale.

„Obiectivul startup-ului este să aducă următoarea mare revoluție în domeniul IA: sisteme care înțeleg lumea fizică, au memorie persistentă, pot raționa și pot planifica secvențe complexe de acțiuni”, a transmis LeCun.

El crede că aşa-zisele „modele ale lumii” (nu modelele lingvistice) sunt singurele capabile să ducă la dezvoltarea inteligenţei artificiale generale, care rivalizează cu inteligenţa umană.

LeCun, împreună cu alte personalități din domeniul AI, precum Yoshua Bengio și Geoffrey Hinton, și-au concentrat cercetările academice pe un tip de tehnică AI cunoscută sub numele de învățare profundă, care implică antrenarea unor sisteme software enorme numite rețele neuronale, astfel încât acestea să poată descoperi modele în cadrul unor volume enorme de date. Cercetătorii au contribuit la popularizarea abordării învățării profunde și, în 2019, au câștigat prestigiosul premiu Turing, acordat de Association for Computing Machinery.

De atunci, abordarea lui LeCun în ceea ce privește dezvoltarea AI s-a îndepărtat de direcția adoptată de Meta și de Silicon Valley.

Meta și alte companii de tehnologie, precum OpenAI, au cheltuit miliarde de dolari pentru dezvoltarea așa-numitelor modele de bază, în special LLM, ca parte a eforturilor lor de a avansa în domeniul calculului de ultimă generație.

Cu toate acestea, LeCun și alți experți în „deep learning” au afirmat că aceste modele actuale de AI, deși puternice, au o înțelegere limitată a lumii și că sunt necesare noi arhitecturi informatice pentru ca cercetătorii să poată crea software care să fie la egalitate cu oamenii sau să îi depășească în anumite sarcini, o noțiune cunoscută sub numele de inteligență artificială generală.