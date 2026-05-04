Cererea de plată 4 din PNRR a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru. Care este suma primită de România

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că cererea de plată 4 din cadrul PNRR a trecut de evaluarea preliminară din cadrul Comisiei Europene, ceea ce înseamnă că România urmează să primească 2,622 miliarde de euro.

Dragoș Pîslaru a precizat, la finele ședinței de Guvern, că acceptarea cererii i-a fost confirmată luni dimineață, la Bruxelles.

„Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată 4 vom avea o cerere curată de 2,62 miliarde de euro componente de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare”, a declarat ministrul.

Pîslaru a spus că aprobarea cererii 4 a fost într-un „contrast total” față de modul în care au fost respectate cerințele din cerere 3, pentru care plățile au fost suspendate în mai 2025 pentru nerespectarea a patru jaloane.

„Guvernul Bolojan a depus cererea 4 în decembrie și este curată, o premieră pentru România din 2021 încoace. Nu este o cerere ușoară. Am luptat în redută ca să putem face reformele: 62 de ținte și jaloane pentru care vom primi 2,62 miliarde de euro numai grant”, a spus ministrul.

Aprobarea oficială a CE, la mijlocul lunii

El susține că, dacă evaluarea preliminară este favorabilă, procesul devine unul formal care va fi finalizat în ședința colegiului comisarilor europeni de săptămâna viitoare, astfel că anunțul oficial al aprobării cererii de către Comisia Europeană ar putea surveni pe 13 mai.

În ce privește depunerea cererii 5 de plată pentru PNRR, Pîslaru a avansat sfârșitul lunii iunie, iar în cazul în care cererea va fi aprobată, România va mai primi încă un miliard de euro.

Totodată, Dragoș Pîslaru a anunțat că au fost încheiate negocieri cu Norvegia și ţări din Spaţiul Economic European pentru o finanţare de aproape jumătate de miliard de euro.

„România a încheiat negocierile cu Norvegia şi cu ţările din Spaţiul Economic European Liechtenstein şi Islanda, pentru a putea beneficia de finanţarea de 497 milioane de euro. Vom avea această sumă de jumătate de miliard, compusă din 291,6 milioane de euro pe partea norvegiană şi 304 milioane de euro pe partea de SEE. Acestea sunt contribuţiile brute, contribuţiile nete fiind de 243 milioane de euro pe norvegieni şi 254 milioane de euro pe SEE. Rata de cofinanţare a României de 15%, 68,6 milioane de euro”, a spus Pîslaru.

Finanțarea obținută din Norvegia va putea fi utilizată pentru tranziţia verde, cultură, justiţie, afaceri interne, dezvoltarea locală, cooperarea instituţională şi creşterea capacităţii administrative, cercetare şi inovare.