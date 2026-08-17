„Certitudinea” unui ministru USR, după decizia CCR care îl poate lăsa pe Fritz fără mandatul de primar. „Șocul este mare”

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a valida amendamentul care îl poate lăsa fără mandatul de primar al Timișoarei pe liderul partidului, Dominic Fritz, a produs un „șoc mare”.

Chiar și așa, Oana Țoiu consideră că decizia CCR „nu poate schimba certitudinea că Dominic Fritz este un om corect”.

„Șocul deciziei de astăzi este mare dar nu poate schimba certitudinea că Dominic Fritz este un om corect. Nu schimbă certitudinea pe care o am de fiecare dată când vorbesc cu oamenii pe stradă, aceea că speranțele și cerințele lor de la aleși sunt din ce în ce mai mari și că oameni ca Dominic, care au dovedit că muncesc pentru binele public, merită susținere când acționează cu bune intenții”, a declarat ministrul USR, luni, într-o postare pe Facebook.

Luni, cu majoritate de voturi, judecătorii CCR au declarat constituțională încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese, un amendament PSD la legea ANI.

Într-o astfel de situație este și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a fost declarat în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate și a pierdut procesul cu instituția, în iunie, prin decizia definitivă a Înaltei Curți.

Țoiu: „Nu este, evident, doar despre Dominic”

Oana Țoiu susține că „speranțele românilor pot câștiga doar într-un cadru cu reguli neîndoite și cu păzitori ai regulilor, asta trebuie să reconstruim și costul pentru asta e imens, pentru fiecare”.

„Nu este, evident, doar despre Dominic. Vom continua, împreună cu toți cei care vor să construiască alături, pe drumul în care frica nu poate deveni mai puternică decât speranța”, a adăugat ea.

Ministrul a spus că prevederile constituționale sunt clare și că „o lege poate avea efecte doar în viitor”.

„Sunt juriști buni în România, juriști care în aceste zile au curajul să își alăture vocea dezbaterii publice, pentru că fiecare precedent lăsat fără dezbatere consistentă poate crea spațiul pentru decizii viitoare similare”, a conchis Oana Țoiu.