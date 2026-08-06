Româncă arestată în Germania pentru spionaj. Precizările MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis joi seară că autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare, emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (în landul Renania de Nord-Westfalia), pe numele unui cetăţean român, acuzat de spionaj.

„Cu referire la arestarea unui cetăţean român în Germania acuzat de spionaj, MAE precizează:

Autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetăţean român. Menţionăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţeanului român în cauză sau a familiei acestuia” – se arată în informarea MAE.

Presa a relatat recent despre arestarea, în Germania, a două persoane acuzate că au desfăşurat activităţi de spionaj în favoarea Rusiei.

Suspecţii sunt Alla S. – o femeie cu cetățenie română, în vârstă de 45 de ani – reţinută în oraşul Rheine din nord-vestul Germaniei, şi Serghei N. – un cetățean ucrainean, în vârstă de 43 de ani – arestat în oraşul Elda din sud-estul Spaniei.

Procurorii germani au anunțat despre arestarea celor doi în luna martie.

Potrivit Parchetului Federal al Germaniei, cei doi ar fi supravegheat un cetățean german, director al companiei producătoare de drone Donaustahl, care furniza echipamente și componente utilizate în sprijinul Ucrainei.