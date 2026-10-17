Cetățean român condamnat la Londra pentru atacurile asupra proprietăților fostului premier, expulzat din Marea Britanie

Un bărbat cu cetățenie română condamnat în luna iunie la doi ani de închisoare la Londra pentru incendiera intenționată a unor proprietăți legate de fostul prim-ministru Keir Starmer a fost expulzat din Regatul Unit, a anunțat Ministerul de Interne de la Londra, scrie AFP.

Stanislav Carpiuc, un cetățean român născut în Ucraina, și Roman Lavrynovych, un ucrainean, au fost găsiți vinovați pentru implicarea lor în atacuri asupra unor proprietăți legate de cel care era atunci șeful Guvernului laburist, Keir Starmer, în mai 2025.

Aceștia au primit pedepse de doi, respectiv șapte ani de închisoare.

Mai multe publicații britanice au legat aceste incendieri de Rusia, deși judecătorul care s-a ocupat de dosar nu a menționat acest lucru în hotărârea sa din iunie trecut.

„Această persoană a fost expulzată din Regatul Unit”, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, referindu-se la Carpiuc. Nu s-a precizat însă în ce țară a fost expulzat.

„A fost vorba de un atac odios. Condamnarea și încarcerarea acestor bărbați trebuie să transmită un mesaj clar oricui s-ar lăsa orbit de promisiunea de bani venită din partea unor necunoscuți”, a adăugat purtătorul de cuvânt într-o declarație transmisă agenției AFP.

Instanța a stabilit că Roman Lavrynovych și Stanislav Carpiuc au acționat la ordinele unui vorbitor de limbă rusă contactat pe Telegram, care s-a prezentat drept „EL” și salvat în telefoanele inculpaților sub numele „El Money”.

De asemenea, s-a stabilit că Carpiuc nu a fost implicat „direct” în incendii, ci că rolul său a fost acela de a fi „persoana însărcinată să încerce să recupereze banii oferiți pentru aceste crime”.

Potrivit unei anchete a BBC, „EL” este un tânăr diplomat rus, Evgeny Lyukshin, apropiat de cele mai înalte cercuri ale puterii de la Moscova și fiul unui înalt funcționar.

Acesta a publicat mesaje pe grupuri de pe Telegram destinate vorbitorilor de limbă rusă și ucraineană care căutau un loc de muncă la Londra, potrivit Financial Times.