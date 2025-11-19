CFR Călători promite că până la final de an vor circula încă 18 vagoane modernizate cu bani din PNRR. Pe ce rute vor fi puse

Primul tren CFR Călători modernizat prin fonduri PNRR circulă din luna aprilie, iar numărul de vagoane puse pe diverse trenuri va ajunge la 60 la final de an, față de 42 în prezent, spune compania. CFR Călători are în total 880 de vagoane care circulă zilnic.

Patru trenuri Alstom sunt în circulație

Pentru 2026, planul CFR Călători este ca vagoanele modernizate să fie puse pe trenuri InterCity, pe rute precum București – Brașov, București – Iași, București – Constanța, București – Galați.

Vagon Bar Bistro de la CFR Calatori (foto Vlad Barza)

Compania va primi și noi rame electrice Alstom Coradia Stream. Patru trenuri electrice Coradia circulă în prezent, alte două sunt la CFR Călători, dar nu au fost puse în circulație și alte două au fost recepționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, însă nu au fost predate CFR Călători. În total, 12 trenuri Coradia ar trebui să intre în circulație la operatorul de stat.

În prezent, 42 de vagoane modernizate prin PNRR formează trenuri CFR Călători. Până la finalul anului 2025 se va ajunge la 60 de vagoane modernizate, urmând ca restul de 79 să fie livrate până la finalul lunii iunie 2026, promite operatorul.

Vagoane modernizate (foto Vlad Barza)

În afară de rutele menționate mai sus, vagoanele noi circulă și pe trenurile București – Arad și București – Suceava.

Reamintim că circulația feroviară este întreruptă între Cluj și Oradea și între Constanța și Mangalia, unde sunt lucrări. În aceste zone circulă autobuze care înlocuiesc trenul, iar orarul poate fi consultat pe infofer.ro.

Un număr de 24 de locomotive CFR Călători au fost livrate până în prezent. Până la sfârșitul anului 2025 numărul va ajunge la 36 de unități, restul urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii iunie 2026.

În total, în anii următori ar trebui să intre în circulație în total 139 de vagoane de călători modernizate, 55 de locomotive electrice și 20 de locomotive de manevră (convertite din locomotive diesel hidraulice, în unele electrice cu acumulatori).

Interiorul unui vagon modernizat (foto Vlad Barza)

Contractul de finanțare semnat în 2023 are o valoare totală de peste două miliarde lei, dintre care 590 milioane lei fonduri europene (împrumut, grant) și restul contribuție publică națională.

Câte vagoane și locomotive modernizate prin PNRR au fost livrate

Vagoane de călători

Electroputere VFU Pașcani – 42 de vagoane din care 22 vagoane clasa a 2-a (finalizate și livrate 11) și 20 vagoane clasa a 2-a cu dotări PMR/biciclete/schiuri (finalizate și livrate 8) respectiv, 19 vagoane livrat

Atelierele CFR Grivița. București – 57 de vagoane, din care 10 vagoane clasa 1, finalizate și livrate, 27 vagoane clasa a 2-a, 6 vagoane de dormit și 14 vagoane cușetă.

Remarul „16 Februarie” Cluj -Napoca – 40 de vagoane, din care 30 vagoane clasa 1 (finalizate și livrate 12) și 10 vagoane bar-bistro (finalizate și livrate 1) respectiv, 13 vagoane livrate.

Locomotive

Softronic Craiova – 19 locomotive electrice, din care 10 livrate până în prezent;

Reloc Craiova – 19 locomotive electrice, din care 8 livrate până în prezent;

S.C.R.L.” Brașov. – 17 locomotive electrice și 20 de locomotive de manevră convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in; până acum fiind livrate o locomotivă electrică și 5 locomotive de manevră.

Până la finalul anului 2025, CFR Călători va avea modernizate un total de 96 de unități de material rulant: 27 de locomotive electrice, 9 locomotive de manevră cu acumulatori și 60 de vagoane de călători.