CFR Marfă este „într-o situație financiară critică”. Datoriile la stat au depășit un miliard de lei, cifra de afaceri a tot scăzut

Operatorul național CFR Marfă a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp „Pierderile de 328 milioane lei și datoriile care depășesc pragul de un miliard de lei sugerează că operatorul național se află într-o situație financiară critică”, spun cei de la compania de analiză financiară RisCo.

Conform datelor RisCo, operatorul național a înregistrat în anul 2024 o cifră de afaceri de 677 milioane lei, ceea ce înseamnă o scădere de 13%.

Pentru anul 2024, operatorul național a înregistrat pierderi de peste 328 milioane lei. „Pierderile aferente anului 2024 indică probleme financiare substanțiale și prezintă o entitate care, deși își desfășoară activitatea într-un domeniu de bază al economiei, are dificultăți în menținerea rentabilității operaționale și în adaptarea la condițiile economice actuale”, notează cei de la RisCo.

În anul 2024 veniturile totale ale operatorului au ajuns la 839 milioane lei, iar cheltuielile totale au depășit un miliard de lei. Veniturile operatorului național sunt mai mici și nu reușesc să acopere cheltuielile operaționale, generând astfel pierderi constante de la un an la altul, se spune în analiză.

Datoriile restante la bugetul de stat au depășit pragul de 1 miliard de lei, ceea ce reprezintă un „semnal de alarmă”.

Pierderile înregistrate de CFR Marfă S.A. în ultimii cinci ani evidențiază o instabilitate financiară persistentă, cu fluctuații semnificative de la an la an:

⦁ 2020: -335.084.365 lei

⦁ 2021: -351.759.979 lei

⦁ 2022: -153.311.545 lei

⦁ 2023: -231.136.331 lei

⦁ 2024: -328.637.667 lei

„În contextul actual economic, pierderile operatorului național nu indică doar un punct de cotitură al acestuia, ci și o destabilizare la nivel operațional și financiar. Situația economică în care se află nu este doar una de lichiditate, ci și una care ne atrage atenția în ceea ce privește sustenabilitatea pe termen mediu și lung”, spun cei de la compania de analiză.