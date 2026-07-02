CFR, veste bună pentru fanii „Beach, Please!”: Trenuri speciale de festival

Două curse Regio suplimentare vor opera pe ruta Constanța–Mangalia și retur în perioada festivalului „Beach, Please!”, organizat la Costinești, anunță CFR Călători.

Compania feroviară introduce aceste legături speciale pentru a prelua fluxul masiv de tineri care se vor distra pe litoral în perioada 8–13 iulie 2026.

Modificările de program au fost gândite special pentru a acoperi orele târzii la care se termină concertele din Costinești.

În perioada 8/9 – 12/13 iulie 2026, trenul Regio 13881 Constanța (plecare 23:20) – Mangalia (sosire 00:47);

În perioada 9–13 iulie 2026, trenul Regio 13882 Mangalia (plecare 03:28) – Constanța (sosire 04:55).

Ediția din acest an a festivalului „Beach, Please!” aduce pe scena principală Nibiru peste 150 de artiști de top. Line-up-ul de hip-hop și trap din 2026 reunește nume precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Yeat, Tyla și Quavo.