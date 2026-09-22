Chad Gilbert, chitaristul formației New Found Glory, a murit la vârsta de 45 de ani

Chad Gilbert, chitaristul formației americane New Found Glory, a încetat din viață la vârsta de 45 de ani, după o luptă de cinci ani cu cancerul, a anunțat soția sa, Lisa Cimorelli, într-un mesaj emoționant pe Instagram, relatează Agerpres.

„În dimineața zilei de 20 septembrie, Chad Everett Gilbert s-a stins în pace în timp ce dormea. El a părăsit această lume înconjurat de prieteni și de familie și și-a dat ultima suflare cu soția și mama sa alături, așa cum și-a dorit”, a precizat Cimorelli într-un mesaj semnat, de asemenea, de membrii formației New Found Glory, Jordan Pundik, Ian Grushka, Cyrus Bolooki și Dan O’Connor.

Colegii săi au dorit să sublinieze că „modul în care Chad cânta la chitară, compozițiile lui, umorul și determinarea inepuizabilă” au contribuit la formarea și menținerea trupei New Found Glory timp de aproape trei decenii.

Chitaristul a participat la realizarea a aproximativ zece albume și la turneele trupei, susținute în întreaga lume.

„Chad ne-a provocat pe toți să ne dezvoltăm ca muzicieni, ca artiști și ca oameni”, se subliniază în mesajul formației, cunoscută în principal pentru piesa „My Friends Over You”.

„Deși suntem distruși de pierderea lui, simțim o imensă recunoștință pentru viața incredibilă pe care a trăit-o, pentru amintirile pe care le-am împărtășit și pentru frăția care ne-a unit. Influența lui va face întotdeauna parte din New Found Glory, iar spiritul său se va face simțit pe fiecare scenă pe care vom urca și în fiecare notă pe care o vom cânta”, au precizat colegii săi.

Chad Gilbert a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer suprarenal în 2021 și, ulterior, cu trei tumori cerebrale. Muzicianul a povestit deschis despre evoluția bolii sale pe rețelele sociale, iar în luna martie a acestui an a menționat că, în urma unei intervenții chirurgicale la creier, și-a recăpătat mobilitatea mâinii stângi. Cu toate acestea, în aprilie a anunțat că îi fusese descoperit un carcinom adrenocortical în stadiul patru.