Charalambous vrea prima victorie din carieră contra Rapidului. SuperCote pentru derby-ul etapei în SuperLigă

E din nou derby în București. Duminică, de la ora 21:00, Rapid și FCSB se revăd pentru o partidă foarte importantă pentru ambele formații: Șumudică vrea să lase în spate eșecul de la Sibiu și să se apropie de locul al patrulea, iar Charalambous caută prima victorie în fața Rapidului pentru a rămâne pe primul loc. Live pe Superbet alături de sute de opțiuni la pariuri sportive, Streaming Exclusiv, SuperPariuri, BetBuilder, SuperAvantaj, Cote Mărite și Pariuri Antepost.

În Giulești, lucrurile sunt agitate ca urmare a anunțului lui Marius Șumudică legat de plecarea de la echipă, iar fanii și jucătorii vor, contra FCSB-ului, victoria care să revitalizeze finalul de sezon și să le permită să spere la cupele europene. Eliminată dramatic de Hermannstadt în semifinalele Cupei, Rapid are 28 de puncte, la patru puncte sub Universitatea Cluj, ocupanta locului al patrulea, poziție care, în cazul în care CFR câștigă Cupa, va duce la un meci de baraj cu o formație din play-out.

FCSB, în schimb, se află într-un moment al sezonului în care adună foarte multe puncte, e neînvinsă în cele cinci meciuri jucate în acest play-off și vine după o victorie cu CFR, 3-2, care i-a permis să se distanțeze la cinci puncte de rivala din Cluj și la trei de Universitatea Craiova. În plus, campioana României are cel mai bun atac în mini-campionatul care devide titlul, cu nouă goluri marcate, și un Juri Cisotti aflat într-o formă excelent. Marcator al unei duble cu CFR, italianul are o Cotă Superbet de 4.70 pentru a puncat și contra Rapidului.

În plan personal, Elias Charalambous vrea să rupă seria negativă în fața adversarului de duminică, în fața căruia a pierdut de cinci ori în cele nouă partide jucate. Cu el pe bancă, FCSB a mai remizat în alte patru rânduri, a marcat de șapte ori și a primit nu mai puțin de 19 goluri. O statistică la polul opus față de cea din meciurile cu Dinamo, cipriotul câștigând toate cele șase partide cu echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.



