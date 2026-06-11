ChatGPT, folosit în operațiuni de propagandă ale Chinei în Occident: „Este deosebit de ironic”

Propagandiști chinezi au încercat să folosească ChatGPT pentru a înteți opoziția față de taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump și pentru a interveni în dezbaterile ce au loc în SUA privind centrele de date necesare inteligenței artificiale, a transmis OpenAI într-un raport publicat miercuri, citat de Reuters.

Compania care a creat ChatGPT susține că aceste activități de propagandă, desfășurate la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, par să fi avut un impact redus sau chiar inexistent. Însă OpenAI afirmă că ele arată încă o dată că inteligența artificială generativă devine tot mai importantă în campaniile de influență digitală – inclusiv în cele îndreptate împotriva companiilor din domeniul tehnologic.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că, deși nu a consultat deocamdată cercetarea realizată de OpenAI, Beijingul se opune „ferm oricăror atacuri sau campanii de denigrare nefondate la adresa Chinei” și că guvernul chinez lucrează pentru a „garanta că inteligența artificială este o forță benefică pentru toți”.

Propagandiștii chinezi au folosit ChatGPT pentru a face inclusiv conținut în limba italiană

OpenAI a precizat că a identificat un grup de utilizatori vorbitori de limbă chineză care foloseau ChatGPT pentru a crea sloganuri și caricaturi ce criticau politicile comerciale și tehnologice ale lui Trump. Propagandiștii le-au publicat ulterior pe rețeaua de socializare „X”, fosta Twitter care în Statele Unite este extrem de populară.

Caricaturile îl prezentau pe Trump comportându-se într-un mod perturbator pe scena internațională, de exemplu lovind cu un ciocan un zid pe care scria „Viitorul Global” sau tăind cu un fierăstrău scara pe care stătea.

Același grup a utilizat platforma și pentru a genera comentarii în limba chineză destinate secțiunilor de comentarii ale unor site-uri din China, dar și conținut în italiană și japoneză.

xAI, compania care deține platforma „X”, nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise prin email de agenția Reuters.

OpenAI face o legătură directă între eforturile de propagandă și guvernul chinez

Compania din spatele ChatGPT a afirmat că a identificat un alt grup de utilizatori ca fiind asociat cu o companie tehnologică din China care desfășura activități pentru guvern, fără a dezvălui însă identitatea firmei.

Potrivit companiei americane, acel grup a încercat să influențeze dezbaterile privind inteligența artificială și centrele de date, un subiect sensibil în Statele Unite. Mai mult de 10 state americane au adoptat sau analizează restricții privind construirea unor astfel de facilități din cauza consumului lor uriaș de electricitate și apă pentru răcirea sistemelor.

Exemplele de caricaturi distribuite de OpenAI prezentau industria drept un grup de profitori lacomi, al căror consum de energie electrică îi afectează pe cetățenii obișnuiți.

Ben Nimmo, investigator principal la OpenAI, le-a declarat jurnaliștilor că operațiunile păreau orientate spre manipularea „unei dezbateri legitime despre inteligența artificială americană și, în sens mai larg, despre politicile tehnologice americane”.

„În aceste condiții, este deosebit de ironic că au încercat să folosească inteligența artificială americană pentru a face acest lucru”, a adăugat el.

Deși OpenAI neagă că aceste operațiuni de influență ar fi avut vreun succes notabil, Reuters notează că utilizarea propagandei asistate de inteligență artificială reprezintă încă o ilustrare a modului în care imaginile generate de AI au devenit omniprezente, inclusiv în propaganda critică la adresa industriei.

La începutul acestei luni, publicația specializată în tehnologie 404 Media a relatat că așa-zise „ferme” de conținut digital folosesc imagini generate de inteligență artificială pentru a produce meme-uri care se opun centrelor de date.