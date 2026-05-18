ChatGPT intră și în contul bancar: vrea acces la toate tranzacțiile pentru sfaturi financiare. Ce riscuri sunt

OpenAI testează o nouă funcție care permite conectarea directă a conturilor bancare la ChatGPT. Și asta în timp ce „peste 200 de milioane de oameni solicită lunar ajutorul ChatGPT pentru aspecte precum bugetare, strategie de investiții și planificări”, după cum spune compania. Sunt experți care atrag atenția unde pot să apară probleme.

„OpenAI vrea acces la portofelul tău”, scrie site-ul specializat în știință și tehnologie Gizmodo. Compania care deține ChatGPT tocmai a lansat o versiune preliminară a unei funcții de finanțe personale, valabilă pentru utilizatorii ChatGPT din SUA.

Prin această funcție, pe care compania urmărește să o extindă pe plan global, utilizatorii vor putea să-și conecteze conturile bancare la ChatGPT. În acest moment, sunt incluse 12.000 instituții financiare care pot fi conectate.

În plus, OpenAI anunță și un parteneriat cu compania de software financiar Intuit, în cadrul căruia utilizatorii vor putea programa sesiuni cu experți fiscali locali. Toate, în cadrul ChatGPT.

„Cu conturile tale financiare conectate, ChatGPT poate corela analiza cu situația ta financiară reală și cu ceea ce ai împărtășit despre obiectivele, stilul de viață și prioritățile tale, ajutându-te să identifici tipare, să înțelegi compromisurile și să planifici decizii importante într-un mod mai personal și complet”, a anunțat OpenAI.

Soldurile, tranzacțiile și datoriile, la liber pentru ChatGPT

Și, având în vedere că recent OpenAI a fost implicat într-un scandal major, întrebarea este de ce ai alege ChatGPT pentru a oferi infomații financiare sensibile, mai scrie Gizmondo.

Compania spune însă că deja există un interes pentru acest aspect, iar „peste 200 de milioane de oameni solicită lunar ajutorul ChatGPT pentru aspecte precum bugetare, strategia de investiții și planificări”.

Totodată, OpenAI spune că practica va fi una sigură. Conturile vor fi conectate „în mod securizat”, iar ChatGPT nu va putea vedea „numerele complete de cont sau face modificări la conturile dvs.”, a spus OpenAI.

Informațiile, „probabil salvate de OpenAI”

Va putea însă să aceseze soldurile, tranzacțiile, investițiile și informații privind rate și datorii pentru a îndeplini sarcinile trasate.

Aceste informații vor fi probabil salvate de OpenAI și utilizate cel puțin pentru a antrena modelele sale de inteligență artificială, mai scrie Gizmondo, care precizează că setarea „îmbunătățiți modelul pentru toată lumea” este activată automat pentru utilizatori – deși poate fi și dezactivată.

OpenAI nu a detaliat nicio modalitate prin care datele utilizatorilor pot fi utilizate în alt mod decât pentru antrenarea modelelor.

Care sunt riscurile

Accesul ChatGPT la astfel de informații sensibile poate aduce riscuri substanțiale în cazul unui atac cibernetic, al unei scurgeri de informații sau al unei încălcări a securității datelor, mai scrie sursa citată.

„Dacă informațiile dumneavoastră fac parte setul de date de antrenare al AI, există riscul ca aceste informații să fie vizate și de o solicitare specială ce poate fi utilizată și de cei cu alte intenții”, a declarat Gang Wang, profesor asociat de informatică la Universitatea din Illinois, pentru CNN la începutul acestei săptămâni, când a fost întrebat despre riscurile partajării informațiilor financiare cu chatboții cu inteligență artificială. Acest avertisment a fost lansat înainte de anunțul OpenAI.

Și un exemplu concret oferit de Gizmondo: un hacker care a obținut din ChatGPT acces la toate informațiile financiare poate folosi aceste date sensibile pentru a crea un e-mail de phishing credibil, deoarece ar ști data exactă la care ați achiziționat ceva de la un anumit comerciant și exact cât ați plătit.

„Oamenii au încredere în instrumentele AI ca și cum ar fi un administrator de încredere. Însă un consultant de încreedre are obligația de aq acționa în interesul tău financiar, în timp ce un furnizor de servicii de AI își elaborează adesea politicile în funcție de propriile interese, nu și de ale tale”, afirmă Rachel Tobac, CEO „SocialProof Security”, o company de securitate financiară cu sediul în San Francisco, pentru CNN.

