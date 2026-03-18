ChatGPT testează introducerea reclamelor. Ce schimbări majore poate aduce experimentul 

Publicitatea se pregătește să intre în următorul teritoriu: conversațiile cu inteligența artificială. De aproximativ o lună, ChatGPT testează afișarea de reclame pentru utilizatori din SUA. Experimentul, dacă devine permanent, poate marca începutul unei noi epoci, una în care chiar și răspunsurile la întrebările noastre devin spațiu publicitar.

În forma actuală de testare, reclamele nu apar integrate în răspunsul chatbot-ului, ci după el. Utilizatorul primește mai întâi răspunsul normal de la ChatGPT, iar la finalul mesajului poate apărea un mic bloc separat, marcat cu eticheta „Sponsored”.

Acest bloc publicitar este diferențiat clar vizual de răspunsul AI și apare atunci când există o reclamă relevantă pentru subiectul conversației. De exemplu, dacă cineva cere sugestii pentru o vacanță la Roma, sub răspuns ar putea apărea o reclamă pentru un hotel sau pentru o platformă de rezervări.

În această fază, experimentul este limitat la utilizatorii adulți din Statele Unite care folosesc versiunea gratuită sau abonamentul mai ieftin. Cei care plătesc abonamentele premium nu văd reclame.

Selecția reclamelor

OpenAI spune că publicitatea e gestionată de un sistem separat și că advertiserii nu pot influența răspunsurile generate de chatbot, care ar trebui să rămână independente de interese comerciale.

Reclamele sunt selectate în principal în funcție de contextul conversației. Însă, dacă utilizatorii acceptă personalizarea reclamelor, sistemul poate folosi și alte elemente, cum ar fi conversațiile anterioare sau modul în care au interacționat cu reclame în trecut pentru a aduce reclame mai bine targetate.

OpenAI zice că nu vinde datele utilizatorilor către advertiseri și nu le oferă acces la conversațiile individuale; aceștia primesc doar statistici agregate, precum numărul de afișări sau clickuri.

Dar trebuie subliniat că asta este valabil doar în această fază de test și pare greu de crezut, având în vedere ce știm despre cum funcționează în general reclamele pe internet, că lucrurile vor continua așa.

Cum a decurs experimentul până acum

Cel puțin în prima fază, experimentul OpenAI se desfășoară într-un ritm mai lent decât se așteptau mulți din industria de advertising. Conform Business Insider, mai multe branduri au acceptat să participe la pilot cu bugete de cel puțin 200.000 de dolari, însă o parte dintre agenții spun că doar o mică parte din aceste sume a fost efectiv cheltuită până acum. Pe scurt, există interes din partea companiilor, dar volumul real de reclame afișate utilizatorilor rămâne încă destul de redus.

Chiar și așa, începutul e încurajator pentru advertiseri. În fiecare săptămână apar mai multe reclame, iar peste 100 de branduri au participat deja la test. Aproape jumătate dintre ele provin din zona de retail. Tipurile de reclame văzute până acum în public sunt destul de simple: mici blocuri publicitare marcate clar cu eticheta „Sponsored”. De pildă, o conversație despre comparația între smartphone-uri poate declanșa o reclamă de la retailerul Best Buy.

Pentru advertiseri, infrastructura e încă rudimentară comparativ cu platformele clasice de publicitate online. În locul unor dashboard-uri sofisticate, OpenAI trimite rapoarte săptămânale în format CS, practic un simplu fișier de tip tabel care poate fi deschis în programe ca Excel.

Nu oferă acces în timp real la date și nici instrumente vizuale de analiză. Pe platforme clasice precum Google Ads sau Meta Ads Manager, advertiserii au de obicei dashboard-uri complexe unde pot vedea instant performanța campaniilor, pot modifica bugete sau targetarea și pot testa rapid diferite variante de reclame.

Ce aduc nou reclamele în ChatGPT

Chiar dacă forma actuală a reclamelor din ChatGPT pare relativ banală, miza este mult mai mare decât simpla apariție a unor bannere sub un răspuns.

Realitatea e că chatbot-urile schimbă modul în care oamenii caută informații. În motoarele de căutare clasice, utilizatorii primesc o listă de linkuri și decid singuri pe ce dau click. Reclamele sunt doar unele dintre opțiuni, amestecate printre rezultatele organice.

Într-un chatbot, însă, experiența e diferită. Nu mai navighezi printre zece linkuri, ci primești un răspuns sintetizat, formulat ca și cum ar veni de la un expert. Dacă în Google reclamele concurează pentru un click într-o listă de rezultate, într-un chatbot ele apar în interiorul unei conversații în care utilizatorul cere deja un sfat sau o recomandare. Într-un astfel de context, o ofertă comercială poate să pară mai degrabă o sugestie utilă decât o reclamă clasică.

Față de rețelele sociale precum Facebook sau Instagram, unde utilizatorii scrollează mai degravă pasiv într-un feed infinit, conversațiile cu un AI pornesc de obicei de la o intenție clară: planificarea unei vacanțe, compararea unor produse, găsirea unei rețete sau organizarea unui buget. Oamenii nu caută entertainment, ci sunt într-un moment de decizie, exact tipul de moment pe care publicitatea încearcă de ani de zile să îl captureze.

În plus, chatbot-urile sunt percepute de mulți oameni ca un spațiu mai personal și mai de încredere decât feed-urile de pe rețelele sociale, deci ar putea fi mult mai predispuși să dea click pe o reclamă acolo decât pe una care apare în feed.

Cât de îngrijorați ar trebui să fim

Dacă chatbot-urile devin unul dintre principalele moduri prin care oamenii caută informații online, spațiul publicitar s-ar putea muta treptat din paginile de rezultate către conversațiile cu inteligența artificială. În loc să concureze pentru poziții într-o listă de linkuri, brandurile vor încerca să apară în momentul exact în care utilizatorul cere o recomandare: ce telefon să cumpere, ce hotel să aleagă sau ce aplicație să folosească.

Dacă acest comportament devine obișnuit, reclamele din chatbot-uri ar putea deveni primul canal major de „captare a cererii” apărut după sistemul de reclame pay-per-click lansat de Google în urmă cu aproape două decenii.

Pe termen lung, chatbot-urile au un avantaj pe care alte platforme de publicitate nu îl au. Conversațiile cu un AI conțin mult mai mult context despre preferințele utilizatorilor decât o simplă căutare.

Oamenii discută despre planuri de vacanță, obiective de sănătate, bugete sau hobby-uri. Toate aceste informații ar putea permite sistemelor AI să ofere recomandări extrem de precise și, implicit, reclame mult mai bine targetate.

Deocamdată, OpenAI insistă că reclamele sunt separate de răspunsurile generate de ChatGPT și că acestea nu influențează conținutul pe care îl produce modelul. Și la fel, tot deocamdată, OpenAI promite că nu va folosi istoricul conversațiilor pentru a personaliza reclamele, dacă nu îți dai acordul explicit.

Dar granița ar putea deveni mai neclară pe măsură ce aceste sisteme evoluează. Iar încrederea oamenilor în marile companii tech este, pe bună dreptate, la pământ. Dacă un chatbot ajunge să recomande restaurante, produse sau servicii, va apărea inevitabil întrebarea cât din acea recomandare este o sugestie obiectivă și cât este rezultatul unui parteneriat comercial.