„Chef Scărlătescu” amendat de instanță pentru declarații „la cuțite”

Cătălin Scărlătescu, fostul jurat de la „Chefi la Cuţite”, a fost obligat de instanță să plătească daune de 10.000 de euro către Antena 1, după un interviu acordat în 2024 site-ului Cancan, pe când se afla în plin război cu televiziunea familiei Voiculescu, transmite Pagina de Media.

Este prima victorie în instanță obținută de Antena 1 împotriva unuia dintre foștii săi jurați de la emisiunea „Chefi la Cuțite”. Televiziunea a deschis mai multe procese împotriva celor trei bucătari vedetă care au plecat cu scandal de la Antena1.

Conflictul dintre chefi și televiziune a început în 2023, când Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, au renunțat la colaborarea cu Antena 1. Antena 1 i-a dat apoi în judecată pe chefi pentru a-i obliga să reia colaborarea.

În martie 2024, site-ul Cancan publica un articol în care Scărlătescu critica dur Antena 1 și acuza televiziune că nu le-a plătit salariile pentru sezonul 12 Chefi la cuţite.

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare (…) Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo”, spunea Scărlătescu.

Ulterior declarațiilor, Antena Group l-a acţionat în judecată cerându-i 10.000 de euro pentru încălcarea a două clauze de confidenţialitate din contract.

Pe 4 august, Judecătoria Sectorului 1 a decis în favoarea Antenei și l-a obligat pe chef Scărlătescu să plătească despăgubiri către Antena 1 de 10.000 de euro. Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.

În fața instanței, Scărlătescu a invocat dreptul la liberă exprimare, susținând că interviul a avut loc după încetarea contractului şi că anumite clauze ar fi nule.

Judecătorii au decis însă că obligațiile contractuale erau aplicabile şi după încetarea contractului, în termenul stabilit, iar „declaraţiile au încălcat aceste clauze şi au discreditat Antena Group şi conducerea acesteia”.