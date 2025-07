Cheloo, implicat într-un scandal la Catedrala Mântuirii Neamului. A vrut să cumpere o iconiță și a ajuns la INML

Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, că un bărbat se află în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, unde face scandal şi nu vrea să plece, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro.

Ulterior, bărbatul ar fi parcat autoturismul personal în curtea bisericii şi a plecat. El a fost găsit şi identificat de poliţişti, fiind vorba despre Cheloo.

Rapperul a fost testat de un echipaj de la Brigada Rutieră, având rezultat pozitiv la DrugTest şi negativ la alcool.

Ca urmare, el a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice, care vor stabili dacă a consumat sau nu droguri.

Solistul trupei Paraziții a declarat pentru Digi 24 că nu a consumat alcool sau droguri și că a fost la Catedrală pentru a cumpăra o icoană.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte”, a spus rapperul.

Întrebat de ce nu a vrut să plece din parcare, Cheloo a declarat că s-a dus să schimbe „niște argint în bani” și că nu și-a dat seama că nu are voie să intre cu mașina în curtea bisericii.

„Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a spus Cheloo, întrebat pe unde a intrat în parcare.