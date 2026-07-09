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Portofel cu bani, Foto: GRAZVYDAS J / Panthermedia / Profimedia
Profit.ro

Cheltuieli personale pe firmă? ANAF crede că va identifica mai ușor firmele cu astfel de practici

Profit.ro
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ANAF folosește analiza de risc pentru a identifica firmele care înregistrează cheltuieli personale mascate ca și cheltuieli ale societății, o procedură care ar trebui să ducă la identificarea mai rapidă și în număr mai mare a situațiilor în care, mai ales în cazul firmelor mai mici, cei care dețin controlul, „confundă buzunarul firmei cu cel propriu”, pentru a evita plata către stat a taxelor pe care le-ar presupune acordare de dividende.

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