Cheltuieli personale pe firmă? ANAF crede că va identifica mai ușor firmele cu astfel de practici

ANAF folosește analiza de risc pentru a identifica firmele care înregistrează cheltuieli personale mascate ca și cheltuieli ale societății, o procedură care ar trebui să ducă la identificarea mai rapidă și în număr mai mare a situațiilor în care, mai ales în cazul firmelor mai mici, cei care dețin controlul, „confundă buzunarul firmei cu cel propriu”, pentru a evita plata către stat a taxelor pe care le-ar presupune acordare de dividende.

Citește mai mult pe Profit.ro