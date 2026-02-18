„Chifagate” lasă o țară sud-americană fără al 8-lea președinte în tot atâția ani

Congresul din Peru l-a înlăturat marți pe președintele Jose Jeri din cauza unui scandal legat de întâlniri nedeclarate cu un om de afaceri chinez, prelungind astfel un ciclu de convulsii politice care a cuprins națiunea sud-americană în mare parte din ultimul deceniu, relatează Reuters.

Jeri a fost destituit cu votul a 75 de parlamentari, în timp ce 24 au votat împotrivă și trei s-au abținut, la doar 4 luni după ce acesta a depus oficial jurământul de președinte. Acesta, președintele Congresului până în octombrie anul trecut, a fost ales de legiuitori în funcția supremă după ce ei votaseră pentru destituirea fostei președinte Dina Boluarte.

Parlamentarii vor alege acum un nou președinte al Congresului, care va deveni și președintele țării. Viitorul ales va fi astfel al optulea șef al statului sud-american în tot atâția ani. Jeri este al treilea președinte consecutiv al Peru care este înlăturat din funcție.

Reuters comentează că destituirile în lanț subliniază modul în care clasa politică din Peru a eșuat să răspundă preocupărilor alegătorilor, precum infracționalitatea și corupția, lăsând țara blocată într-un ciclu de administrații de scurtă durată, cu prea puțin timp sau autoritate pentru a aborda problemele, și cu un Congres profund nepopular, care încearcă să-și câștige sprijinul prin înlăturarea liderilor și mai nepopulari.

„Cerem să punem capăt acestei agonii, pentru a putea crea cu adevărat tranziția pe care cetățenii o speră. Nu o tranziție cu interese ascunse, trafic de influență, întâlniri secrete și personaje cu glugă. Nu vrem un astfel de tip de tranziție”, a declarat Ruth Luque, o parlamentară care a votat pentru destituirea lui Jeri.

Controversa care a dus la destituirea președintelui din Peru

Scandalul care a dus la înlăturarea sa din funcție, supranumit „Chifagate” – după denumirea locală a restaurantelor chinezești – a izbucnit luna trecută, când Jeri a fost filmat sosind la un restaurant noaptea târziu, purtând o glugă, pentru a se întâlni cu omul de afaceri chinez Zhihua Yang, care deține magazine și o concesiune pentru un proiect energetic. Întâlnirea nu a fost făcută publică de președinție.

Jeri a devenit președinte în octombrie după ce Congresul a votat în unanimitate pentru înlăturarea predecesoarei sale, Dina Boluarte, în condițiile în care partidele de dreapta care o susținuseră și-au retras sprijinul pe fondul scandalurilor de corupție și al nemulțumirii crescânde față de creșterea infracționalității.

Boluarte nu avea vicepreședinte, iar Jeri, din funcția de președintele Congresului, era următorul în linia de succesiune. Dina Boluarte a ajuns la putere în decembrie 2022, după ce predecesorul ei, președintele Pedro Castillo – sub care ea însăși fusese vicepreședintă -, a fost destituit și arestat, în urma încercării sale de a dizolva Congresul.

Statutul de președinte interimar al lui Jeri a fost folosit acum pentru a-l înlătura marți din funcție. Spre deosebire de procedura obișnuită de destituire, care necesită o majoritate calificată de 87 de voturi în legislativul format din 130 de membri, Congresul a votat o moțiune de cenzură împotriva lui Jeri. Acesta a declarat că va respecta rezultatul votului.

Congresul țării sud-americane va alege un nou președinte

Deși Fernando Rospigliosi, actualul președinte al Congresului, ar fi următorul în linia de succesiune, el a refuzat să preia președinția. Astfel, legislatorii vor trebui să aleagă un nou președinte al Congresului, care va prelua automat și funcția de șef al statului.

Rospigliosi a declarat că partidele au termen până la ora 18:00, ora locală, pentru a-și prezenta candidații, iar legislativul va vota miercuri noul președinte. Peru urmează să organizeze alegeri parlamentare în luna aprilie.

În pofida turbulențelor politice, economia țării sud-americane, puternic dependentă de minerit, a rămas rezilientă, cu o creștere de 3,4% în 2025 și o inflație relativ scăzută, de 1,7%.