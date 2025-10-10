Unul dintre cei mai nepopulari președinți din lume a fost destituit de parlament după ce rata sa a aprobării a scăzut sub 5%

Parlamentarii l-au învestit pe președintele Congresului de la Lima, José Jeri, în funcția de nou președinte al Peru, la mai puțin de o oră după ce au votat în unanimitate pentru destituirea președintei Dina Boluarte, unul dintre cei mai nepopulari lideri din lume, transmite agenția Reuters.

Votul și ceremonia de depunere a jurământului au avut loc puțin după miezul nopții de vineri, la doar câteva ore după ce blocuri politice din întreg spectrul ideologic au prezentat moțiuni pentru înlăturarea Dinei Boluarte, pe motiv de „incapacitate morală”.

Jeri, care devine astfel al șaptelea președinte al statului peruan din 2016 încoace, a dat de înțeles că va adopta o poziție dură față de creșterea infracționalității – una dintre principalele critici care i-au fost aduse predecesoarei sale. El s-a adresat Congresului purtând eșarfa în culorile drapelului național.

„Dușmanul principal este acolo, pe străzi: bandele criminale”, a spus el. „Trebuie să declarăm război criminalității”, a spus el.

Jeri, un membru în vârstă de 38 de ani al partidului conservator Somos Perú („Suntem Peru”), intră astfel în rândul celor mai tineri șefi de stat din lume după ce devenise președinte al Congresului peruan în luna iulie.

Fosta președintă a statului Peru, Dina Boluarte. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Atmosferă de sărbătoare în Peru după demiterea președintei

Mulțimi de oameni s-au adunat în fața Congresului și a ambasadei Ecuadorului – unde circulau zvonuri că Boluarte ar putea cere azil -, unii într-o atmosferă de sărbătoare, fluturând steaguri, dansând și cântând la instrumente.

La scurt timp după ce Congresul a votat pentru destituirea ei, Boluarte a susținut un discurs la Palatul Prezidențial, recunoscând că același Congres care o învestise la sfârșitul lui 2022 a votat acum pentru înlăturarea sa, „cu toate implicațiile pe care aceasta le are pentru stabilitatea democrației din țara noastră”.

„În fiecare moment am făcut apel la unitate”, a spus ea.

Parlamentari din toate formațiunile politice o convocaseră târziu joi seara pe Boluarte să se apere în fața Congresului chiar în acea noapte. Ea nu s-a prezentat, iar parlamentarii au avut suficiente voturi pentru a continua rapid procedura de destituire.

Boluarte, în vârstă de 63 de ani, era profund detestată, având o cotă de aprobare între 2% și 4%, după acuzațiile că ar fi profitat în mod ilegal de funcția sa și că este responsabilă pentru reprimarea violentă a unor manifestații în favoarea predecesorului ei.

Ea neagă orice faptă ilegală.

Dina Boluarte scăpase anterior de mai multe moțiuni de destituire

Destituirea ei continuă seria de schimbări rapide de conducere în această țară andină. Trei foști lideri se află în prezent în închisoare.

Votul Congresului pentru îndepărtarea Dinei Boluarte marchează o schimbare de atitudine, după ce parlamentarii respinseseră anterior o serie de moțiuni similare, niciuna dintre ele neajungând în faza de dezbatere.

De data aceasta, inițiativa s-a remarcat prin participarea partidelor de dreapta care, în mod tradițional, o susținuseră – inclusiv Renovación Popular („Reînnoirea Populară”) a lui Rafael López și Fuerza Popular („Forța Populară”) a lui Keiko Fujimori. Ambii lideri politici de prim rang sunt așteptați să candideze la alegerile prezidențiale din aprilie 2026.

Dina Boluarte a ajuns la putere în decembrie 2022, după ce predecesorul ei, președintele Pedro Castillo – sub care ea însăși fusese vicepreședintă -, a fost destituit și arestat, în urma încercării sale de a dizolva Congresul.

Înlăturarea lui Castillo, la puțin peste un an după ce a câștigat alegerile prezidențiale, a declanșat luni de proteste ample și sângeroase, mai ales în comunitățile andine și indigene din zonele rurale, iar organizațiile pentru drepturile omului au acuzat guvernul condus de Boluarte că a recurs la forță excesivă pentru a reprima manifestațiile.

Ea a fost, de asemenea, implicată în acuzații de îmbogățire ilicită, legate de bunuri nedeclarate și deținerea unor ceasuri Rolex. În iulie, Boluarte a decis să își dubleze salariul, decizie care a amplificat furia împotriva sa.