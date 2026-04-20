China a ajuns să importe cantități record de argint

Importurile de argint ale Chinei au atins un nivel record în luna martie, în contextul în care cererea din partea investitorilor de retail și a producătorilor de echipamente fotovoltaice au împins achizițiile mult peste media sezonieră, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Datele publicate luni de Administrația vămilor chineze arată că cel mai mare consumator mondial de argint a importat luna trecută aproximativ 836 de tone de argint, în continuarea unei tendințe de importuri puternice înregistrate în acest an. Comparativ, media sezonieră pe ultimii 10 ani arată că China importă aproximativ 306 tone de argint pe parcursul lunii martie.

Cererea a fost susținută de investitorii individuali care au achiziționat lingouri mici de argint, o alternativă la aurul scump, precum și de producătorii de echipamente fotovoltaice, care au încercat să urgenteze producția înainte de eliminarea reducerilor de taxe la export, la 1 aprilie. Industria fotovoltaică consumă aproximativ o cincime din oferta anuală de argint și este localizată în mare parte în China.

China este și cel mai mare producător de argint din lume

Cu toate acestea, analiștii estimează că este puțin probabil ca acest volum record al importurilor să persiste.

„Cu siguranță, aceste importuri explozive nu vor continua”, iar fluxurile viitoare vor reveni la normal’, a declarat pentru Bloomberg Zijie Wu, analist la Jinrui Futures Co. „Nu există un dezechilibru pe termen lung între cererea și oferta de argint, având în vedere că China este cel mai mare producător de argint din lume”, a adăugat analistul.

Cererea puternică de argint a împins prețurile de pe piața chineză cu mult peste prețurile de referință la nivel internațional, ceea ce i-a încurajat pe traderi să aducă argint din întreaga lume, pentru a profita de oportunitatea de arbitraj. O mare parte din argintul importat a circulat prin Hong Kong.

Prețurile argintului și aurului au scăzut comparativ cu valorile record atinse în ianuarie, deoarece criza energetică provocată de războiul din Iran a stârnit îngrijorări cu privire la inflație, afectând metalele prețioase care nu aduc dobândă. Cererea de metale prețioase din partea sectorului de retail, care de obicei urmează unei creșteri puternice a prețurilor, a stagnat și ea.

Utilizarea argintului în sectorul industrial în China se confruntă cu presiuni după ce autoritățile de la Beijing au promis că vor reduce supracapacitățile de producție în domeniul echipamentele fotovoltaice, ceea ce ar urma să conducă la o diminuare a producției, în timp ce prețurile încă ridicate ar putea obliga sectorul industrial să înlocuiască argintul cu metale de bază mai ieftine.

