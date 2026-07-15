China a deschis o anchetă împotriva fostului șef al cenzurii de stat

Organismul chinez pentru combaterea corupției a anunțat miercuri deschiderea unei anchete împotriva lui Cai Fuchao, responsabil în anii 2010 de asigurarea faptului că reflectarea mediatică respecta doctrina Partidului Comunist. Ancheta vizează „suspiciuni de încălcări grave ale disciplinei și ale legii”, relatează Reuters.

În calitate de șef al autorității chineze care supraveghea presa și radiodifuziunea, Cai, un fost jurnalist, a coordonat la nivel național activitatea din domeniile editoriale, de televiziune, radio, film și conținut online, aplicând politicile de cenzură în întregul peisaj media și orientând opinia publică și direcția creației culturale. Totodată, el a condus televiziunea și radioul de stat.

În această funcție, Cai a declarat la un moment dat că multe dintre emisiunile de televiziune, filmele și publicațiile produse în China erau „gunoaie” și a pledat pentru eliminarea temelor decadente și pentru concentrarea asupra promovării valorilor sociale pozitive.

Acum în vârstă de 75 de ani, Cai a fost de asemenea adjunct al șefului Departamentului de Propagandă al Partidului Comunist Chinez și director al Administrației de Stat pentru Presă, Publicații, Radio, Film și Televiziune. El s-a retras din toate funcțiile oficiale în 2018.

Campanie de epurări în China

El este cel mai recent înalt oficial vizat de campania anticorupție desfășurată de mai mulți ani la inițiativa președintelui Xi Jinping. Milioane de persoane din vasta birocrație a Chinei au fost investigate în diferite grade, iar numeroși înalți oficiali, precum și generali de rang înalt ai armatei, au fost epurați.

Marți a fost anunțată excluderea din Partidul Comunist a lui Ma Xingrui, fost membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, pentru fapte de corupție și abuz de putere. Ma se număra printre cei aproximativ 24 de cei mai puternici oficiali ai Chinei.

Ancheta împotriva lui Cai, anunțată miercuri de Comisia Centrală pentru Inspecția Disciplinei, urmează altor cazuri similare din aparatul de propagandă al Chinei.

Zhang Jianchun, de asemenea adjunct al șefului Departamentului de Propagandă, a fost condamnat anul trecut la 14 ani de închisoare pentru corupție. Lu Wei, un alt fost adjunct al ministrului propagandei și fost responsabil pentru reglementarea internetului în China, a primit, la rândul său, o pedeapsă de 14 ani de închisoare.