China a desfășurat peste 100 de nave după întâlnirea Trump – Xi, afirmă Taiwanul

China a desfășurat peste 100 de nave, printre care nave ale marinei militare și ale pazei de coastă, în apele regionale care se întind de la Marea Galbenă până la Marea Chinei de Sud și la Pacificul de Vest, a declarat sâmbătă șeful Consiliului de Securitate Națională din Taiwan, potrivit AFP.

Această desfășurare a avut loc „în ultimele zile”, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping la Beijing, a afirmat Joseph Wu pe X.

„În această parte a lumii, China este singura și unica problemă care sabotează statu quo-ul și amenință pacea și stabilitatea regională”, a scris el pe rețeaua de socializare.

În mesajul său de pe X, Joseph Wu a distribuit o hartă datată 23 mai care arată „desfășurarea maritimă a Chinei”, cu nave ale marinei și ale pazei de coastă chineze răspândite pe Marea Galbenă, în largul peninsulei coreene, până în Marea Chinei de Sud și în Pacificul de Vest.

Our ISR/intel shows that the #PRC has deployed over 100 vessels around the #1stIslandChain over the past few days, so soon after the #Beijing summit. In this part of the world, #China is the one & only PROBLEM wrecking the #StatusQuo & threatening regional peace & stability. pic.twitter.com/3MZmTnfRav — Joseph Wu (@josephwutw) May 23, 2026

Un responsabil taiwanez din domeniul securității a declarat pentru France Presse, sub condiția anonimatului, că nave chineze fuseseră detectate înainte de summitul de la Beijing, dar că numărul acestora depășise pragul de 100 în ultimele zile.

China consideră Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit să o unifice cu restul teritoriului său de la sfârșitul războiului civil chinez din 1949.

Ea pledează pentru o soluție pașnică, rezervându-și totuși posibilitatea de a recurge la forță, și și-a intensificat presiunea militară asupra Taiwanului în ultimii ani, desfășurând aproape zilnic avioane de vânătoare și nave de război în jurul insulei.

Declarațiile lui Wu vin după ce Donald Trump a menționat miercuri „problema Taiwanului” atunci când presa l-a întrebat dacă va discuta cu președintele taiwanez Lai Ching-te, în special în contextul unei vânzări de arme pe care Statele Unite ar putea-o efectua către Taiwan.

„Voi vorbi cu (Lai). Vorbesc cu toată lumea”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor care l-au întrebat despre o astfel de conversație, o linie roșie pentru Beijing. „Vom lucra (la) problema Taiwanului”, a promis el.