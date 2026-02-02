China a executat încă patru membri ai mafiei din Myanmar

Bai Suo Cheng- unul din șefii familiei Bai, prins de Poliția din China pe Kunming Changshui International Airport . Credit line: Yin Gang / Xinhua News / Profimedia

China a executat patru membri ai mafiei familiei Bai, una dintre dinastiile notorii care conduceau centre de escrocherie în Myanmar, relatează presa de stat, citată de BBC. Execuțiile vin la câteva zile după ce alți 11 membri ai unor familii mafiote fuseseră la rândul lor executați, ca parte a represiunii operațiunilor frauduloase din Asia de Sud-Est care au prins în capcană mii de victime chineze.

Cei 4 se numărau printre cei 21 de membri și asociați ai familiei care au fost condamnați pentru fraudă, omucidere, vătămare corporală și alte infracțiuni de către o instanță din provincia Guangdong.

Unil din membrii familiei Bai- Bai Ying Cang – prins de Poliția Chineză pe aeroportul din Myanmar. Credit line: Yin Gang / Xinhua News / Profimedia

În noiembrie anul trecut, instanța a condamnat la moarte cinci dintre ei, inclusiv patriarhul clanului, Bai Suocheng, care a murit de boală după condamnare, a relatat presa de stat.

Ani de zile, familiile Bai, Ming și alte câteva familii au dominat orașul de graniță Laukkaing din Myanmar, unde au administrat cazinouri, cartiere roșii și operațiuni de escrocherie cibernetică.

Printre clanuri, familia Bai era „numărul unu”, a declarat anterior fiul lui Bai Suocheng pentru presa de stat, după ce a fost reținut.

Autoritățile au declarat că tribul Bai, care avea propria miliție, a înființat 41 de complexe pentru a găzdui activități de escrocherie cibernetică și cazinouri. Între zidurile acestor complexe exista o cultură a violenței, unde bătăile și tortura erau o rutină.

Activitățile criminale ale familiei Bai au dus la moartea a șase cetățeni chinezi, sinuciderea unei persoane și mulți răniți, a declarat instanța.

Familia Bai a ajuns la putere în Laukkaing la începutul anilor 2000, după ce liderul militar de atunci al orașului a fost înlăturat într-o operațiune militară condusă de Min Aung Hlaing – cel care conduce acum guvernul militar din Myanmar.

Liderul militar căuta aliați cooperanți, iar Bai Suocheng – pe atunci adjunct al liderului militar – se potrivea perfect.

Însă imperiile familiilor s-au prăbușit în 2023, când Beijingul a devenit frustrat de inacțiunea armatei din Myanmar în operațiunile frauduloase și a susținut tacit o ofensivă a insurgenților etnici din zonă, ceea ce a marcat un punct de cotitură în războiul civil din Myanmar.

Aceasta a dus la capturarea membrilor mafioți, care au fost predați Beijingului.

În China, acestea au devenit subiecte ale documentarelor de stat care au subliniat hotărârea autorităților chineze de a eradica rețelele de escrocherie.

Cu aceste execuții recente, Beijingul pare să transmită un mesaj de descurajare potențialilor escroci.

Sute de mii de oameni au fost traficați pentru a derula escrocherii online în Myanmar și în alte părți ale Asiei de Sud-Est, potrivit estimărilor Națiunilor Unite.

Printre aceștia se numără mii de chinezi, iar victimele lor de la care escrochează miliarde de dolari sunt, de asemenea, în mare parte din China.