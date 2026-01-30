De ce i-a executat China atât de repede pe cei 11 membri ai unei familii mafiote

China a executat 11 membri ai unei familii mafiote care conducea centre de escrocherie în Myanmar, de-a lungul graniței sale de nord-est, relatează presa de stat, citată de BBC.

Membrii familiei Ming au fost condamnați în septembrie pentru diverse infracțiuni, inclusiv omucidere, detenție ilegală, fraudă și operarea de cazinouri de către o instanță din provincia Zhejiang din China.

China execută mai multe persoane decât oriunde altundeva în lume, potrivit grupurilor pentru drepturile omului – cifra exactă este un secret de stat. Oficialii sunt adesea executați pentru corupție. Acuzațiile aduse familiei Ming au fost mult mai grave.

Clanurile Ming, Bau, Wei și Liu au dominat orașul de graniță îndepărtat Laukkaing din statul Shan din Myanmar, încă din 2009.

Aceștia au ajuns la putere după ce generalul Min Aung Hlaing, care a organizat lovitura de stat din Myanmar, a condus o operațiune militară pentru a alunga armata insurgentă etnică care domina Laukkaing și zona din jurul acesteia încă din anii 1980.

Cele patru familii, așa cum au devenit cunoscute, au preluat conducerea și au început să treacă de la vechea economie bazată pe producția de opiu și metamfetamină la o nouă economie bazată pe cazinouri și pe fraude online.

Aceștia au rămas apropiați de armata din Myanmar; în decembrie 2021, după ce a preluat puterea prin lovitura de stat, Min Aung Hlaing l-a sărbătorit pe Liu Zhengxiang, patriarhul clanului Liu, în capitala Nay Pyi Taw și i-a acordat un titlu onorific pentru „contribuții extraordinare la dezvoltarea statului”.

Conglomeratul său, Fully Light, avea afaceri profitabile în tot Myanmarul. Alți membri ai celor patru familii erau candidați pentru partidul susținut de armată, USDP.

Complexele frauduloase pe care le administrau în Laukkaing erau însă brutale, mult mai brutale decât complexele frauduloase din alte părți ale Asiei. Tortura era o practică obișnuită.

Zeci de mii de muncitori, în principal chinezi, au fost atrași acolo cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite, doar pentru a se trezi închiși în aceste complexe. Aceștia au fost forțați să pună în aplicare escrocherii elaborate, în care majoritatea victimelor erau tot chinezi. Reclamațiile din partea victimelor și a familiilor celor prinși în complexe s-au înmulțit pe rețelele de socializare.

Cea mai cunoscută clădire din Laukkaing se numea Crouching Tiger Villa, administrată de familia Ming. În octombrie 2023, în timpul a ceea ce se crede că a fost o tentativă de evadare, gardienii au ucis mai mulți cetățeni chinezi. Autoritățile chineze s-au simțit obligate să ia măsuri.

Cu aparenta binecuvântare a Chinei, armata etnică a atacat și recucerit Laukkaing, și i-a reținut pe capii celor patru familii pe are i-au predat poliției chineze alături de peste 60 de rude și asociați ai acestora. Ming Xuechang, patriarhul familiei s-a sinucis după ce a fost capturat, au declarat autoritățile.

În timpul interogatoriilor poliției chineze, unul dintre membrii familiei ar fi recunoscut că a ucis pe cineva ales la întâmplare doar pentru a-și demonstra puterea.

Aceste detalii au fost făcute publice de China pentru a justifica tratamentul dur aplicat familiilor. Cinci membri ai familiei Bau așteaptă, de asemenea, execuția, în timp ce procesele familiilor Wei și Liu nu s-au încheiat încă.

China a convins, de asemenea, Thailanda și Cambodgia să extrădeze două personalități de afaceri chineze acuzate de conducerea unor imperii frauduloase, She Zhijiang, care a construit un oraș întreg în statul Karen din Myanmar, devastat de război, și Chen Zhi, care a acumulat bogăție și putere cu conglomeratul său Prince Group în Cambodgia. Guvernul chinez a adus, de asemenea, în China zeci de mii de cetățeni care lucrau în complexe frauduloase pentru a fi judecați.