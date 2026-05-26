China a început una dintre cele mai lungi misiuni spațiale din istorie, ca pregătire pentru aselenizare

China a trimis trei taikonauți la bordul stației sale orbitale „Tiangong”, unul dintre membrii echipajului urmând să rămână în spațiu un an pentru a studia efectele zborurilor spațiale pe termen lung asupra corpului uman, în timp ce Beijingul se pregătește pentru o aselenizare cu echipaj uman până în 2030, relatează The Moscow Times.

Nava spațială „Shenzhou-23” a fost lansată duminică de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan, potrivit Reuters. Echipajul îi include pe comandantul Zhu Yanzhu, pilotul Zhang Yuanzhi și specialista în încărcături utile Li Jiaying, prima taikonaută din Hong Kong.

Unul dintre cei trei membri ai echipajului va rămâne pe Tiangong timp de un an – una dintre cele mai lungi misiuni spațiale din istorie și un record național pentru China.

Misiunea este totuși cu 14 luni și jumătate mai scurtă decât recordul absolut stabilit de un cosmonaut rus în 1995.

Biroul Programului de Zboruri Spațiale Umane din China a declarat sâmbătă că o decizie privind care dintre cei trei membri ai echipajului va rămâne pe stație timp de un an va fi luată ulterior, în funcție de progresul misiunii.

Cei trei membri ai echipajului misiunii „Shenzhou-23”, FOTO: Kyodo / Newscom / Profimedia

Misiunea va dura dublu decât cele obișnuite pentru taikonauții Chinei

Misiunile „Shenzhou” transportă de regulă echipaje de trei taikonauți – termenul sub care sunt cunoscuți astronauții chinezi în afara țării – la stația „Tiangong” pentru expediții de șase luni.

Deși până acum China a trimis doar sonde robotice pe Lună, misiunile „Shenzhou” arată capacitățile spațiale în rapidă expansiune. În iunie 2024, China a devenit prima țară care a adus înapoi pe Pământ probe de sol de pe fața nevăzută a Lunii, folosind o misiune robotică.

Misiunea „Shenzhou-23” va efectua prima întâlnire și andocare rapidă autonomă cu modulul central al stației „Tiangong”, în pregătirea misiunii cu echipaj uman din 2030.

Oamenii de știință chinezi spun că vor studia, de asemenea, efectele fiziologice ale expunerii la radiații, pierderea osoasă și stresul psihologic în spațiu în timpul misiunilor de lungă durată.