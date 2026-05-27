China a înjumătățit „din pix” creșterea emisiilor de dioxid de carbon din ultimii cinci ani. Cum s-a schimbat modalitatea de calcul

Cele mai recente date din China despre bilanţul dioxidului de carbon (CO2) sugerează că Beijingul a modificat modul de calcul al emisiilor, reducând astfel la jumătate creşterea poluării de acest tip calculată pentru perioada 2020-2025, scrie agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Analistul Lauri Myllyvirta de la Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA, Centrul de cercetare pentru energie şi aer curat) a afirmat că modificarea „dramatică” aplicată de ţara cu cele mai mari emisii de CO2 din lume „a şters jumătate din creşterea emisiilor raportată anterior din 2020 până în 2025”.

Cele mai recente statistici din planul cincinal chinez, extrapolate la valoarea absolută a emisiilor, implică o creştere de 7% în perioada menţionată, în timp ce valorile anuale raportate anterior echivalau cu o creştere cu 14% în cei cinci ani, arată o analiză a CREA pentru site-ul britanic de specialitate Carbon Brief.

Noile cifre presupun revizuirea emisiilor de CO2 în scădere cu circa 700 de milioane de tone pe an, cantitate echivalentă cu totalul din Germania sau Coreea de Sud. Astfel, China şi-ar putea onora angajamentele climatice pentru 2030 chiar dacă emisiile cresc, susţine raportul citat.

Un calcul netransparent

Beijingul foloseşte de multă vreme aşa-numita intensitate a carbonului, referitoare la cantitatea de CO2 raportată la producţia economică, pentru monitorizarea progreselor în materie de obiective climatice. Detaliile privind modul de calcul nu sunt publice, însă cercetătorii au obţinut valori numerice cu ajutorul datelor despre produsul intern brut (PIB) şi estimări ale emisiilor produse de combustibilii fosili.

Modelarea sugerează că de la începutul ultimului plan cincinal metoda de calcul a început să excludă cărbunele şi petrolul care nu se consumă în scop energetic, ci în industria chimică. În acelaşi timp, au fost incluse emisiile din procesele industriale.

Industria cimentului este una din cele mai mari generatoare de emisii, dar producţia din China a scăzut din cauza problemelor din domeniul imobiliar.

Ţinând cont de toate aceste modificări, emisiile par mai mici, explică cercetătorii. Un alt factor ar putea fi deficienţele de monitorizare. Unele date par să indice subevaluarea industriei chimice – posibil, sub presiunea termenelor anuale de raportare.

„Modificarea definiţiei intensităţii de carbon are ca efect slăbirea obiectivelor climatice ale Chinei şi introducerea unei incertitudini mai mari în monitorizarea progresului”, consemnează raportul CREA. „Câtă vreme China poate utiliza ce definiţie doreşte în cadrul climatic al ONU pentru a-şi onora angajamentele climatice stabilite la nivel naţional, modificările retroactive ale metodologiei sau contabilizarea inconsecventă pot reduce valoarea angajamentelor ţării”, avertizează cercetătorii.

Reuters nu a reuşit să obţină imediat o reacţie la raport din partea Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă – autoritatea pentru planificare, nici din partea ministerului mediului de la Beijing.