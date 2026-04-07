Planul Chinei în fața șocului energetic mondial. Partidul comunist a luat „decizii majore”

Un petrolier descarcă țiței la terminalul din portul Qingdao, provincia Shandong, China, pe 4 aprilie 2026. FOTO: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele chinez Xi Jinping a cerut accelerarea planificării și construcției unui nou sistem energetic pentru a proteja securitatea energetică a țării, la câteva săptămâni după ce războiul din Iran a declanșat șocuri energetice globale, informează luni Reuters.

Xi a pus accentul, de asemenea, pe dezvoltarea energiei hidroelectrice și protecția mediului, îndemnând în același timp la extinderea în siguranță și ordonată a energiei nucleare, în cadrul unor declarații citate postul de televiziune de stat CCTV.

„Comitetul Central al partidului (Partidul Comunist din China, n.r.) a ajuns la o profundă înțelegere a tendințelor de dezvoltare energetică globală și a luat decizii majore promovând noua strategie de securitate energetică”, a afirmat Xi.

Președintele chinez nu a menționat în mod direct războiul din Orientul Mijlociu în declarațiile lui, notează Agerpres.

Potrivit analiștilor, China este relativ mai bine poziționată pentru a absorbi creșterile de prețuri petroliere.

Cărbunele reprezintă mai mult de jumătate din mixul său energetic, în timp ce China deține stocuri vaste de petrol, iar importurile prin Strâmtoarea Ormuz constituie doar în jur de 5% din consumul său energetic total.

„Fundamentul sistemului nostru energetic”

„Drumul pe care am apucat fiind primii care am dezvoltat energia eoliană și solară s-a dovedit acum a fi vizionar. În același timp, energia pe bază de cărbune rămâne fundamentul sistemului nostru energetic și trebuie să continue să joace rolul său de sprijin”, a spus Xi.

China operează peste jumătate din capacitatea mondială de producere a energiei pe bază de cărbune, ceea ce o face principalul emițător de carbon.

China continuă să considere energia pe bază de cărbune drept o coloană vertebrală a fiabilității și un sistem de rezervă flexibil, chiar dacă accelerează sursele regenerabile de energie.

Deși a subliniat rolul cărbunelui în mixul energetic al Chinei, președintele Xi a declarat că țara trebuie să rămână angajată în dezvoltarea curată și cu emisii reduse de carbon.

„Un nou sistem energetic mai verde, mai diversificat și rezilient va oferi o garanție puternică pentru securitatea energetică și dezvoltarea economică ale Chinei”, a subliniat CCTV.

China a început în iulie 2025 construcția a ceea ce va fi cel mai mare baraj hidroelectric din lume, la marginea estică a Platoului Tibetan.

De asemenea, luni a început construcția unei centrale termice solare de către China General Nuclear Power Group, la o altitudine de 4.550 metri în Tibet, potrivit agenției de stat Xinhua.