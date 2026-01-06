China anunță cea mai dură măsură de până acum de pedepsire a Japoniei, la două luni după afirmația despre Taiwan care a înfuriat Beijingul

China a interzis exporturile către Japonia de bunuri cu dublă utilizare, în cea mai recentă mutare a Beijingului ca reacție la o declarație făcută la începutul lunii noiembrie despre Taiwan de către premierul japonez Sanae Takaichi, transmite Reuters.

Bunurile cu dublă utilizare sunt produse, software sau tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare, inclusiv anumite elemente din categoria pământurilor rare, esențiale pentru fabricarea dronelor și a cipurilor.

Un comunicat publicat marți de Ministerul Comerțului de la Beijing arată că exporturile unor astfel de bunuri către utilizatori militari sau în orice scopuri care contribuie la consolidarea capacității militare a Japoniei sunt interzise, cu efect imediat. Comunicatul adaugă că organizațiile sau persoanele fizice din orice țară sau regiune care încalcă interdicția vor fi trase la răspundere legală.

Nici Ministerul Afacerilor Externe de la Tokyo, nici și al Comerțului, nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

China a fost înfuriată de o declarație „provocatoare” a premierului japonez

Relațiile dintre Beijing și Tokyo au coborât la un minim al ultimilor ani după ce Takaichi a declarat că un atac chinez asupra insulei Taiwan, guvernată democratic, ar putea fi considerat o amenințare existențială pentru Japonia, afirmație pe care Beijingul a catalogat-o drept „provocatoare”. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, o revendicare respinsă de Taipei.

Ulterior, Ministerul chinez de Externe a pus sub semnul întrebării motivele Japoniei în chestiunea Taiwanului, afirmând că „provocările” acesteia ar putea servi drept pretext pentru consolidarea forțelor sale militare și a misiunilor sale externe.

La sfârșitul lunii decembrie, cabinetul japonez a aprobat un pachet record de cheltuieli pentru anul fiscal care începe în aprilie, incluzând o creștere de 3,8% a bugetului militar anual, până la 9 trilioane de yeni (58 de miliarde de dolari).

Într-un comentariu publicat în decembrie, agenția de presă de stat chineză Xinhua a afirmat că este „alarmant” faptul că Japonia și-a „ajustat drastic” în ultimii ani politica de securitate, și-a majorat cheltuielile pentru apărare de la un an la altul, a relaxat restricțiile privind exporturile de armament și a căutat să dezvolte arme ofensive.

Bugetul anual alocat de China pentru apărare s-a dublat de peste două ori în ultimul deceniu.

Măsură „simbolică” a Beijingului

Aproximativ 1.100 de articole figurează pe lista Chinei de control al exporturilor pentru bunuri și tehnologii cu dublă utilizare, acoperind cel puțin șapte categorii de pământuri rare medii și grele, precum samariul, gadoliniul, terbiul, disprosiul și lutețiul.

Firma de cercetare macroeconomică Capital Economics. estimează că, în pofida eforturilor Japoniei de diversificare a furnizorilor, China este în continuare sursa pentru aproximativ 60% din importurile de pământuri rare ale țării insulare.

„China nu a furnizat o listă a bunurilor restricționate, așa că în acest stadiu este imposibil de spus ce impact vor avea limitările exporturilor”, a declarat pentru Reuters un oficial al Japan External Trade Organization, care a solicitat anonimatul, întrucât nu este autorizat să discute cu presa.

O sursă guvernamentală japoneză, care a vorbit sub condiția anonimatului, a calificat măsura drept „simbolică”, adăugând: „Până acum, China a evitat să facă lucruri care ar afecta serios comunitatea de afaceri din Japonia. Prin acest pas și prin crearea de probleme pentru industria japoneză, ar putea urmări să alimenteze criticile interne la adresa lui Takaichi”.

China a restricționat exporturile de pământuri rare către Japonia și în timpul unei divergențe diplomatice anterioare, în urmă cu mai bine de un deceniu. Până în prezent, datele vamale chineze nu au indicat vreun declin al exporturilor de pământuri rare către Japonia, deși aceste date sunt publicate cu o anumită întârziere.

Temeri privind represaliile în Japonia

Un blog de pe rețelele sociale afiliat statului chinez a scris mai devreme marți că Beijingul ia în considerare înăsprirea aprobărilor pentru licențele de export de pământuri rare către Japonia, din cauza „comportamentului recent scandalos” al Tokyo-ului, citând surse familiarizate cu situația.

Unii analiști, dar și companii japoneze, se temeau că China va riposta prin restricționarea exporturilor de pământuri rare – esențiale pentru sectorul auto al Japoniei – la scurt timp după izbucnirea disputei diplomatice din noiembrie.

O sursă din sectorul privat japonez aflată la Beijing a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că și la sfârșitul lunii noiembrie era nevoie de „o perioadă considerabilă de timp” pentru obținerea aprobărilor pentru licențele de export de pământuri rare și că multe alte firme japoneze se aflau în situații similare. Totuși, a avertizat sursa, nu era clar dacă acest lucru era o consecință directă a disputei diplomatice.