Japonia își avertizează cetățenii din China să își ia măsuri de siguranță după ce relațiile dintre cele două țări au ajuns „pe muchie de cuțit”

Un polițist paramilitar chinez face un semn către un bărbat care cere indicații în fața ambasadei Japoniei de la Beijing, FOTO: Ng Han Guan / AP / Profimedia Images

Japonia și-a avertizat cetățenii din China să își intensifice măsurile de siguranță și să evite locurile aglomerate, pe fondul unei dispute diplomatice dintre cele mai mari două economii ale Asiei care a degenerat în cel mai dur război al cuvintelor din ultimii ani, transmite Reuters.

Avertismentul emis de ambasada Japoniei în China a venit în aceeași zi în care un înalt oficial al Ministerului japonez de Externe s-a deplasat la Beijing, unde a purtat discuții marți cu omologul său chinez în încercarea de a calma tensiunile.

China și-a îndemnat la rândul său cetățenii să nu călătorească în Japonia, ceea ce ar putea provoca un impact serios asupra economiei japoneze. Potrivit datelor oficiale, turiștii chinezi reprezintă în prezent aproape un sfert din totalul vizitatorilor din țara insulară. Acțiunile companiilor japoneze legate de turism s-au prăbușit pe fondul tensiunilor.

Noua prim-ministră japoneză Sanae Takaichi a provocat cel mai serios conflict diplomatic din ultimii ani atunci când a declarat în fața parlamentarilor japonezi, luna aceasta, că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea amenința supraviețuirea Japoniei, ceea ce ar putea declanșa un răspuns militar din partea țării sale.

Cel mai grav conflict diplomatic dintre China și Japonia din ultimii

Drept răspuns la afirmațiile lui Takaichi, consulul chinez de la Osaka a publicat pe rețelele de socializare un comentariu amenințător dur la adresa prim-ministrei japoneze. Tokyo a condamnat ferm gestul său, însă a făcut un apel la calmarea tensiunilor iar Takaichi a declarat că se va abține pe viitor de la comentarii asemănătoare.

Însă acestea nu au reușit să pună capăt valului de comentarii virulente la adresa ei în presa de stat chineză.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat marți că, în cadrul întâlnirii cu diplomatul japonez sosit la Beijing, a insistat ca Takaichi să își retragă afirmațiile. Însă principalul purtător de cuvânt al guvernului Japoniei a sugerat că ea nu are nicio intenție să facă acest lucru, întrucât declarațiile erau în concordanță cu poziția sa de lungă durată.

Referitor la avertismentul remis pentru cetățenii japonezi din China în ceea ce privește siguranța lor, purtătorul de cuvânt Minoru Kihara a declarat că decizia a fost luată „în baza unei analize cuprinzătoare a situației de securitate din țară sau regiune, precum și a condițiilor politice și sociale”.

Cu o zi în urmă, ambasada Japoniei din China le-a reamintit luni cetățenilor să respecte obiceiurile locale și să fie prudenți în interacțiunile cu chinezii. Aceasta i-a sfătuit pe cetățeni să fie atenți la mediul înconjurător când se află afară, recomandându-le să nu călătorească singuri și să fie deosebit de precauți când sunt însoțiți de copii.

„Dacă vedeți o persoană sau un grup care pare chiar și ușor suspect, nu vă apropiați și părăsiți imediat zona”, se arată în notificarea ambasadei.

Televiziunea de stat chineză CCTV a transmis luni seara că distribuitorii de film au suspendat proiecția a cel puțin două filme japoneze în China, pe fondul disputei tot mai intense dintre cele două țări. Televiziunea a catalogat măsura drept o „decizie prudentă” și a afirmat că aceasta a ținut cont de „deteriorarea internă a sentimentelor publice” față de Japonia.

CCTV a transmis de asemenea că unele filme japoneze, inclusiv de animație, programate pentru lansare în următoarele săptămâni, nu vor mai intra în cinematografele din China continentală conform calendarului stabilit.

Taiwanul, în centrul disensiunilor dintre China și Japonia

Beijingul consideră Taiwanul guvernat democratic ca făcând parte din China și nu a exclus utilizarea forței pentru preluarea insulei. Guvernul taiwanez respinge revendicările Beijingului și afirmă că doar poporul taiwanez poate decide viitorul insulei.

Taiwanul se află la puțin peste 110 km de teritoriul japonez, iar apele din jurul insulei constituie o rută maritimă vitală pentru comerțul de care depinde Tokyo. Japonia găzduiește, de asemenea, cel mai mare contingent militar american din afara SUA.

Duminică, nave ale pazei de coastă chineze au navigat prin apele din jurul unui grup de insule din Marea Chinei de Est controlate de Japonia. Paza de coastă japoneză a declarat că a alungat navele chineze din aceste ape revendicate de Beijing.

Statele Unite nu recunosc oficial insulele – numite „Senkaku” de Japonia și „Diaoyu” de China – ca teritoriu suveran japonez, dar din 2014 afirmă că ar fi obligate să le apere în caz de atac, în baza tratatului de securitate dintre Japonia și SUA.

„Pentru cei care au dubii: Statele Unite sunt pe deplin angajate în apărarea Japoniei, ceea ce include insulele Senkaku. Iar formațiile de nave ale pazei de coastă chineze nu vor schimba acest lucru”, a declarat George Glass, ambasadorul american în Japonia, într-un mesaj publicat pe rețeaua „X”.

Summitul G20 din Africa de Sud, desfășurat în această săptămână, ar fi putut oferi o platformă pentru reducerea tensiunilor, dar China a anunțat că premierul său nu are planuri să se întâlnească cu Takaichi în timpul reuniunii.

Kihara a spus că nu s-a decis nimic în legătură cu întâlnirile bilaterale din timpul G20, dar că Japonia rămâne deschisă să poarte dialoguri cu China pe teme variate.

„Pe muchie de cuțit”

Pe lângă turism, Japonia depinde masiv de China pentru aprovizionarea cu minerale critice necesare în domenii variind de la electronică la industria auto.

„Dacă depindem prea mult de o țară care recurge la coerciție economică imediat ce ceva o nemulțumește, asta generează riscuri nu doar pentru lanțurile de aprovizionare, ci și pentru turism”, a declarat marți într-o conferință de presă Kimi Onoda, ministra japoneză a Securității economice.

„Trebuie să recunoaștem că este periculos să depindem economic de un loc care prezintă asemenea riscuri”, a adăugat ea, răspunzând la o întrebare despre apelurile Chinei către cetățenii săi de a evita călătoriile în Japonia.

Ryosei Akazawa, ministrul Comerțului din Japonia, a declarat marți că până în prezent nu au existat schimbări semnificative în măsurile chineze de control la export pentru pământuri rare și alte materiale.

Șefii celor trei mari federații de afaceri din Japonia s-au întâlnit luni seară cu Takaichi și au făcut apel la dialog pentru soluționarea tensiunilor diplomatice.

„Stabilitatea politică este o condiție preliminară pentru schimburile economice”, a declarat Yoshinobu Tsutsui, președintele Keidanren, cel mai mare grup de lobby al mediului de afaceri din Japonia.

Allen Carlson, expert în politica externă a Chinei de la prestigioasa Universitate Cornell din SUA, a declarat pentru Reuters că refuzul Japoniei de a-și retrage declarațiile a făcut ca eforturile sale de reducere a tensiunilor să nu reușească să calmeze Beijingul.

„În consecință, cele două țări se află acum pe muchie de cuțit.”