China blochează o tranzacție de două miliarde de dolari dorită de Mark Zuckerberg în domeniul AI

Organismul de planificare economică al statului chinez a notificat luni companiei Meta condusă de Mark Zuckerberg să renunțe la achiziția de 2 miliarde de dolari a Manus, un startup de inteligență artificială din Singapore cu rădăcini chineze, anunță CNBC.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă de la Beijing a declarat într-un comunicat scurt că decizia de a interzice investiția străină în Manus „a fost luată în conformitate cu legile și reglementările în vigoare”.

Acordul încheiat în decembrie anul trecut a atras atenția atât din partea Chinei, cât și a Washingtonului, în condițiile în care congresmenii din Statele Unite au interzis investitorilor americani să finanțeze direct companii chineze de inteligență artificială.

Între timp, Beijingul și-a intensificat eforturile de a descuraja fondatorii chinezi din domeniul AI să își mute afacerile în străinătate.

Intervenția guvernului chinez în această tranzacție a stârnit îngrijorare în rândul fondatorilor din tehnologie și al investitorilor de capital de risc din țară, care sperau să profite de așa-zisa practică a „Singapore-washing”. Aceasta se referă la situațiile în care companii din China în acest oraș-stat pentru a evita controlul autorităților de la Beijing și Washington.

Manus a fost fondată în China înainte de a se reloca în Singapore.

Cu ce se ocupă Manus, afacerea pe care China nu vrea să o lase pe mâna Meta

Compania dezvoltă agenți de inteligență artificială de uz general și a lansat primul său astfel de agent în martie anul trecut, capabil să execute sarcini complexe precum cercetare de piață, programare și analiză de date. Lansarea a făcut ca startup-ul să fie lăudat la momentul respectiv drept următorul DeepSeek.

Manus a declarat că a depășit pragul de 100 de milioane de dolari în venituri anuale recurente în decembrie, la opt luni după lansarea unui produs. Startup-ul susținea că a devenit astfel cel mai rapid startup din lume care a atins acest prag pornind de la zero.

Când Meta a anunțat acordul la sfârșitul anului trecut, gigantul tehnologic a afirmat că urmărește să accelereze inovația în AI pentru companii și să integreze automatizare avansată în produsele sale destinate consumatorilor și mediului de afaceri, inclusiv în asistentul său Meta AI.

Însă Ministerul Comerțului al Chinei a anunțat că va efectua o evaluare și o investigație privind modul în care achiziția respectă legile și reglementările referitoare la controalele asupra exporturilor, importul și exportul de tehnologie și investițiile externe.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru CNBC în martie că achiziția „respectă pe deplin legislația aplicabilă” și că echipa anticipează „o soluționare adecvată a investigației”.