Ce s-a întâmplat cu DeepSeek, numele care șoca Silicon Valley și Wall Street cu un an în urmă?

Cu aproape un an în urmă, DeepSeek a zguduit Silicon Valley. Acțiunile unora dintre cele mai importante companii tehnologice occidentale s-au prăbușit, pe fondul intrării piețelor în panică, în fața perspectivei apariției unui nou model de inteligență artificială dezvoltat de un startup chinez de AI cvasi-necunoscut, care punea sub semnul întrebării premisa dominației SUA în acest domeniu, amintește CNBC.

Prețul acțiunilor Nvidia a scăzut cu 17%, compania condusă de Jensen Huang pierzând aproape 600 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață. Producătorul american de cipuri Broadcom a căzut, de asemenea, cu 17%, iar ASML a pierdut 7% într-o singură zi.

Aproape un an mai târziu, aceste companii nu doar că și-au revenit, ci au continuat să crească. Nvidia a devenit în octombrie prima companie din istorie care a atins o evaluare de 5.000 de miliarde de dolari, acțiunile Broadcom au crescut cu 49% pe parcursul anului 2025, iar titlurile ASML s-au apreciat cu 36%.

Rumoarea provocată însă la finele lui ianuarie 2025 de Deepseek a dus la o reevaluare amplă și vizibilă a dezvoltării de AI, deoarece a schimbat convingerile globale privind curbele de cost ale modelelor de vârf și competitivitatea Chinei, a declarat pentru CNBC Haritha Khandabattu, director la firma de consultanță și cercetare în IT Gartner.

De atunci, DeepSeek a lansat șapte actualizări noi de modele. Niciuna nu a produs însă valurile observate în ianuarie anul trecut. Așadar, de ce nu au reacționat piețele?

Factorul șoc pentru DeepSeek

Fondată în 2023, DeepSeek a lansat gratuit la finalul lui 2024 un model lingvistic de mari dimensiuni (LLM) open-source, numit V3, despre care a afirmat că a fost antrenat cu cipuri mai puțin performante și la doar o fracțiune din costul modelelor dezvoltate de companii precum OpenAI și Google.

Câteva săptămâni mai târziu, în ianuarie 2025, a lansat un model de raționament, R1, care a atins praguri de randament similare sau a depășit multe dintre cele mai importante LLM-uri din lume.

Lansarea din ianuarie a laboratorului chinez de AI „a surprins cu adevărat piața”, a declarat pentru CNBC Alex Platt, analist senior la firma de investiții D.A. Davidson. „Convingerea [de atunci] era că China se afla la 9–12 luni în urma SUA” în domeniul AI”, potrivit acestuia.

Promisiunea unui model capabil să obțină rezultate similare celor mai avansate sisteme, dar folosind mai puțină putere de calcul, a stârnit îngrijorări pe piață că cererea pentru infrastructura AI ar putea fi afectată, iar veniturile unor firme precum Nvidia ar putea avea de suferit.

„În schimb, nu am văzut nicio încetinire a cheltuielilor în 2025, iar privind înainte, anticipăm o accelerare a acestora în 2026 și ulterior”, a declarat pentru CNBC Brian Colello, analist senior de acțiuni la compania de servicii financiare Morningstar.

Un alt factor este tipul lansărilor făcute de DeepSeek din ianuarie încoace, toate fiind actualizări ale modelelor V3 și R1, și nu modele complet noi.

Deși lansările mai recente ale DeepSeek reprezintă „salturi credibile” în materie de eficiență și capabilități, piața le-a perceput drept o „continuare și consolidare, mai degrabă decât un nou val de șoc”, a spus Khandabattu.

Putere de calcul limitată pentru startup-ul chinez

O parte din motivul pentru care DeepSeek nu a lansat un nou model ține probabil de limitările legate de puterea de calcul, au declarat mai mulți analiști pentru televiziunea financiară CNBC.

„Puterea de calcul a fost un blocaj major”, afirmă Platt. „Poți face cercetare algoritmică doar până la un punct și poți descoperi doar un anumit număr de ingeniozități arhitecturale”, subliniază el.

Financial Times a relatat în august anul trecut că DeepSeek a amânat lansarea modelului său R2, care era inițial programată pentru luna mai, din cauza dificultăților întâmpinate în procesul de antrenare pe cipuri Huawei dezvoltate local.

Autoritățile chineze ar fi încurajat DeepSeek să folosească aceste procesoare, în contextul în care compania încerca să reducă dependența de alternativele americane, pe fondul controalelor la export impuse asupra celor mai puternice cipuri Nvidia.

„China a fost constrânsă în ceea ce privește cantitatea de putere de calcul la care a avut acces în ultimii câțiva ani, în mare parte din cauza restricțiilor impuse de SUA asupra vânzării de cipuri”, a declarat pentru CNBC Chris Miller, un expert din domeniul semiconductorilor.

„Dacă vrei să construiești modele avansate, ai nevoie de acces la putere de calcul avansată”, subliniază el.

Companiile din Silicon Valley au lansat în schimb noi modele de AI

DeepSeek a afirmat într-o lucrare de cercetare publicată la începutul acestei luni că recunoaște „anumite limitări în comparație cu modelele de vârf cu sursă închisă”, precum Gemini 3 al Google, inclusiv în ceea ce privește resursele de calcul.

Piețele au fost, de asemenea, reasigurate în privința menținerii poziției de lider a SUA în domeniul AI prin lansările recente de modele avansate ale laboratoarelor de vârf din Occident.

În august, OpenAI a prezentat GPT-5, Anthropic a lansat Claude Opus 4.5, iar Google a introdus Gemini 3 în noiembrie.

„Concurența dintre acești furnizori este intensă, cu lansări rapide de modele și îmbunătățiri incrementale ale capabilităților”, a declarat pentru CNBC analistul Gartner Arun Chandrasekaran.

Există însă indicii că DeepSeek se pregătește pentru o lansare de model mai semnificativă în lunile următoare. În ajunul Anului Nou, compania a publicat o lucrare care detaliază o metodă mai eficientă de dezvoltare a modelelor de AI.

Dan Ives de la Wedbush Securities consideră că vor urma și alte șocuri pe piață. „Unele dintre aceste momente pe care le-am văzut vor continua să apară și anul viitor”, a declarat el pentru CNBC.

„Va mai exista un alt DeepSeek”, spune acesta.