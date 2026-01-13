Mesajul Chinei către Mark Zuckerberg

China a anunțat pe 8 ianuarie că vă investiga achiziţia startupului chinez de AI Manus de către Meta Platforms, pentru a verifica dacă tranzacția respectă legile de controlul exporturilor şi transferul de tehnologie, relatează CNBC News.

Meta, condusă de Mark Zuckerberg, a cumpărat în decembrie 2025 compania Manus, cu sediul în Singapore.

Deşi termenii tranzacţiei nu au fost dezvăluiți, Wall Street Journal a relatat, pe surse, că valoarea acordului a depăşit 2 miliarde de dolari.

Joi, 8 ianuarie, Ministerul Comerţului din China a ieșit într-o conferință de presă, în care a anunțat că va evalua modul în care achiziţia respectă legile şi reglementările privind controlul exporturilor, importul şi exportul de tehnologie şi investiţiile externe.

„Guvernul chinez susţine în mod constant desfăşurarea de operaţiuni transnaţionale reciproc avantajoase şi cooperarea tehnologică internaţională, în conformitate cu legea”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, He Yadong, în conferinţa de presă.

AI-ul a devenit noua prioritate a companiei Meta, care operează Facebook, Instagram și WhatsApp, pe fondul competiţiei tot mai intense cu alţi giganţi tehnologici globali.

Ce este Manus

Manus a devenit viral în 2025 pe X după ce a lansat, în martie 2025, primul său agent AI general, capabil să ia decizii și să execute sarcini în mod autonom, cu mult mai puține instrucțiuni necesare decât chatbot-urile AI precum ChatGPT și DeepSeek. Analiștii l-au numit următorul DeepSeek al Chinei și a fost lăudat de televiziunea de stat chineză, notează Reuters.

Manus a pornit ca produs al startup-ului chinez Butterfly Effect, cunoscut şi sub numele Monica.im, înainte de a deveni o entitate separată şi de a se reloca în Singapore la începutul lui 2025.

În iulie, Manus a concediat cea mai mare parte a angajaţilor săi din Beijing, pe fondul planurilor de expansiune globală. Startupul a anunţat că, după achiziţia de către Meta, îşi va continua activitatea din Singapore şi avea 105 angajaţi în Singapore, Tokyo şi San Francisco.

Compania a declarat că a depăşit pragul de 100 de milioane de dolari în venituri recurente anuale în decembrie, la doar opt luni de la lansarea produsului, susţinând că este cel mai rapid startup din lume care a atins acest nivel.