China cartografiază fundul oceanelor și adună date despre condițiile marine. Pentru ce se pregătește

O navă a pazei de coastă chineze pe insula Thitu, ocupată de Filipine. Credit line: Joeal Calupitan / AP / Profimedia

China desfășoară o amplă operațiune de cartografiere și monitorizare submarină în oceanele Pacific, Indian și Arctic, acumulând informații detaliate despre condițiile marine care, potrivit experților navali, ar fi esențiale pentru purtarea unui război submarin împotriva Statelor Unite și a aliaților săi, relatează Reuters.

Un exemplu este nava de cercetare Dong Fang Hong 3, operată de Universitatea Oceanică din China, care, între 2025 și 2026, a navigat în apropierea Taiwanului și a bazei americane din Guam, dar și în zone strategice din Oceanul Indian, potrivit datelor de urmărire a navelor analizate de Reuters.

În octombrie 2024, a verificat senzori oceanici chinezi puternici, capabili să detecteze obiecte subacvatice în apropierea Japoniei. În martie 2025, a traversat apele dintre Sri Lanka și Indonezia, acoperind rutele din jurul strâmtorii Malacca, un punct critic pentru comerțul maritim.

Potrivit Ocean University, nava făcea studii de sedimente și cercetări climatice. Însă o lucrare științifică scrisă și de cadre universitare de la Ocean University a arătat că nava a realizat și cartografieri extinse ale adâncurilor marine.

Experții în războiul naval și oficialii Marinei SUA spun că tipul de date din adâncurile oceanului colectate de nava Dong Fang Hong 3 – prin cartografiere și amplasarea de senzori în ocean – oferă Chinei o imagine a condițiilor submarine de care ar avea nevoie pentru a-și desfășura submarinele mai eficient și pentru a le vâna pe cele ale adversarilor săi.

Zeci de nave chineze active adună date din oceane

Dong Fang Hong 3 nu operează singură. Nava face parte dintr-o operațiune mai largă de cartografiere și monitorizare a oceanelor, care implică zeci de nave de cercetare și sute de senzori.

Reuters a analizat documente ale guvernului și universităților chineze și peste cinci ani de date privind mișcarea a 42 de nave active în oceanele Pacific, Indian și Arctic.

Deși cercetările au și scopuri civile – o parte din ele vizează zone de pescuit sau unde China are contracte de explorare minerală – ele au și o componentă militară, au declarat nouă experți în război naval consultați de Reuters.

Pentru a aduna informații despre terenul submarin, navele cartografiază fundul mării în timp ce merg înainte și înapoi. Datele de urmărire analizate de Reuters arată astfel de mișcări pe porțiuni mari ale oceanelor Pacific, Indian și Arctic.

Datele de urmărire a navelor arată că eforturile Chinei de cartografiere a fundului mării se concentrează, în parte, asupra apelor de importanță militară din jurul Filipinelor, în apropierea insulelor Guam și Hawaii, precum și în apropierea bazelor militare americane de pe atolul Wake, din Pacificul de Nord.

„Amploarea a ceea ce fac depășește simpla exploatare a resurselor”, a declarat Jennifer Parker, profesor adjunct de apărare și securitate la Universitatea din Australia de Vest.

Dacă ne uităm la amploarea acestui demers, este foarte clar că intenționează să dispună de o capacitate navală expediționară în apele internaționale, care se bazează, de asemenea, pe operațiuni submarine. Jennifer Parker, profesor la Universitatea din Australia de Vest:

Mai mult, Parker și alți experți au adăugat că, chiar și în cazul în care datele sunt colectate în scopuri științifice, integrarea cercetării științifice civile și a dezvoltării tehnologiei militare a devenit o prioritate cheie a guvernului chinez sub președintele Xi Jinping. Beijingul se referă la această abordare ca la o „fuziune civil-militară”.